Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Τρεις άνθρωποι – δύο γυναίκες και ένας άνδρας – έπεσαν νεκροί από πυρά στην πόλη Lake Cargelligo στην Κεντρική Δυτική Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας, ενώ ένας ακόμη άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά αλλά διατηρείται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το επεισόδιο σημειώθηκε περίπου στις 16:40 (ώρα Αυστραλίας) την Πέμπτη 22/1, όταν οι αρχές κλήθηκαν σε κατοικία στη Walker Street, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς. Η περιοχή, με περίπου 1.400–1.500 κατοίκους, είναι συνήθως ήρεμη και εξοχική, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των κατοίκων και των αρχών.

Μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση και έκκληση για παραμονή στα σπίτια

Η αστυνομία της Αυστραλίας, έχει εξαπολύσει ευρεία επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών, οι οποίοι παραμένουν ασύλληπτοι. Οι αρχές έχουν εκδώσει γεωστοχευμένα SMS και ειδοποιήσεις προς τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν τις δημόσιες περιοχές, ενώ μεγάλο μέρος της πόλης έχει κλείσει για τις ανάγκες της έρευνας.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και τοπικά μέσα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και οχήματα έκτακτης ανάγκης έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, ενώ στρατιές αστυνομικών ερευνούν πολλαπλά σημεία, συμπεριλαμβανομένης της κοντινής πλατείας και δρόμων κοντά στη σκηνή του εγκλήματος.

Σε πρώιμο στάδιο η έρευνα

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημο κίνητρο για τους πυροβολισμούς και οι αρχές δεν έχουν θέσει υπό κράτηση κανέναν υπόπτo.

Η αστυνομία έχει δηλώσει ότι η έρευνα βρίσκεται «σε αρχικό στάδιο» και ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί αν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή κάτι με βαθύτερες αιτίες».

Τοπικά δημοσιεύματα σημειώνουν πως οι αστυνομικοί εξετάζουν ενδεχόμενη σχέση με ζητήματα οικογενειακής βίας ή προηγούμενες εντάσεις, αν και κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

Οι κάτοικοι της περιοχής, μια μικρή αγροτική κοινότητα περίπου 564 χλμ. δυτικά του Σίδνεϊ, είναι σοκαρισμένοι, με πολλούς να περιγράφουν την κατάσταση ως «πρωτοφανή» για την κοινότητά τους.

Το γεγονός αυτό έρχεται σε μια περίοδο όπου η Αυστραλία βιώνει μια έντονη δημόσια συζήτηση για την ένοπλη βία και την ασφάλεια, ειδικά μετά από άλλα πρόσφατα περιστατικά, όπως το μακελειό στη παραλία Bondi στο Σίδνεϊ τον Δεκέμβριο του 2025 όπου πολλοί έχασαν τη ζωή τους, και που έχει αφήσει βαθιά επιπτώσεις στην κοινωνία και την πολιτική συζήτηση για τον έλεγχο όπλων.

Κάλεσμα προς μάρτυρες

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας καλεί οποιονδήποτε έχει πληροφορίες ή μπορεί να βοηθήσει στην ταυτοποίηση του υπόπτου να επικοινωνήσει με τις αρχές ή με το Crime Stoppers στο 1800 333 000. Οι έρευνες συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις από την αστυνομία με περισσότερες λεπτομέρειες για τα θύματα και τον πιθανό δράστη.

Με πληροφορίες από: The Guardian