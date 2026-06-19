Σοβαρές κατηγορίες για διακίνηση και εισαγωγή ναρκωτικών στην Αυστραλία, αντιμετωπίζει μια Βρετανίδα ηθοποιός, η οποία φέρεται να συμμετείχε σε επιχείρηση λαθραίας εισαγωγής 320 κιλών μεθαμφεταμίνης. Η αξία της ποσότητας στη μαύρη αγορά υπολογίζεται σε περίπου 296 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας, δηλαδή σχεδόν 208 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Αυστραλία: Μέσα σε σακιά με κάρβουνο κρυμμένα τα ναρκωτικά

Η 34χρονη Έμαα Χούσεν, η οποία έγινε γνωστή μέσα από το spin-off της σειράς «EastEnders», «E20», και είχε συμμετάσχει στην ταινία δράσης «Hummingbird» του 2013 με πρωταγωνιστή τον Τζέισον Στέιθαμ, οδηγήθηκε την Πέμπτη 18/6, ενώπιον δικαστηρίου στο Σίδνεϊ.

Σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα εισαγωγής εμπορικής ποσότητας μεθαμφεταμίνης στην Αυστραλία, αδίκημα που επισύρει ακόμη και την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Σύμφωνα με τις αυστραλιανές αρχές, η Χούσεν φέρεται να ενήργησε μαζί με ένα ζευγάρι από τη Νότια Αυστραλία, επιχειρώντας να περάσει τη μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών κρυμμένη μέσα σε σακούλες με κάρβουνο, οι οποίες είχαν μεταφερθεί σε εμπορευματοκιβώτια προερχόμενα από την Γκάνα.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο, όταν οι συνοριακές αρχές εντόπισαν ύποπτα στοιχεία σε δύο κοντέινερ που είχαν φτάσει στο λιμάνι Μπότανι του Σίδνεϊ. Κατά τον έλεγχο με ακτίνες Χ, οι αξιωματικοί ανακάλυψαν στο εσωτερικό τους μια λευκή κρυσταλλική ουσία, παρά το γεγονός ότι τα έγγραφα μεταφοράς ανέφεραν ως φορτίο σακούλες με κάρβουνο. Οι εργαστηριακές αναλύσεις επιβεβαίωσαν στη συνέχεια ότι επρόκειτο για μεθαμφεταμίνη.

Οι αστυνομικές αρχές αφαίρεσαν τα ναρκωτικά πριν το φορτίο παραδοθεί σε αποθηκευτικό χώρο στο Girraween, στα δυτικά του Σίδνεϊ.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι η 34χρονη μετέβη στο σημείο και επέβλεψε ομάδα ανδρών κατά την εκφόρτωση του εμπορευματοκιβωτίου. Αρκετές από τις σακούλες μεταφέρθηκαν στη συνέχεια με αυτοκίνητο σε κατοικία στο Blacktown, όπου οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή της. Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν επίσης ηλεκτρονικές συσκευές και ένα σημειωματάριο.

Η Χούσεν ζήτησε να αφεθεί ελεύθερη με εγγύηση, ωστόσο το αίτημά της απορρίφθηκε. Η επόμενη εμφάνισή της ενώπιον του δικαστηρίου έχει προγραμματιστεί για τον Αύγουστο.

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης συνελήφθησαν ακόμη μία 30χρονη γυναίκα και ένας 32χρονος άνδρας στην Αδελαΐδα. Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης για να νοικιάσουν τους αποθηκευτικούς χώρους στο Σίδνεϊ όπου παραδόθηκε το φορτίο.

«Η κατάσχεση αυτής της ποσότητας, αξίας 296 εκατομμυρίων δολαρίων, απέτρεψε την κυκλοφορία περίπου 3,2 εκατομμυρίων δόσεων μεθαμφεταμίνης στους δρόμους της Αυστραλίας», δήλωσε ο εκτελών χρέη επιθεωρητή της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας, Τρέβορ Ρόμπινσον.

Από την πλευρά του, ο επιθεωρητής της Αυστραλιανής Συνοριακής Δύναμης, Τζάρεντ Λέιτον, υπογράμμισε ότι τα εγκληματικά δίκτυα καταφεύγουν σε ολοένα πιο σύνθετες μεθόδους απόκρυψης ναρκωτικών, ακόμη και μέσα σε καθημερινά προϊόντα όπως το κάρβουνο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι εκπαιδευμένοι αξιωματικοί είναι σε θέση να εντοπίζουν τέτοιες απόπειρες συγκάλυψης.

Με πληροφορίες από: perthnow.com