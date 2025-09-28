Νέες στολές κατάδυσης με υλικά υψηλής αντοχής μειώνουν τον κίνδυνο σοβαρών τραυματισμών από καρχαρίες, προσφέροντας μεγαλύτερη προστασία σε δύτες και σέρφερ.

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου Flinders παρουσίασαν στολές κατάδυσης φτιαγμένες από νέα υλικά που αντέχουν στα δαγκώματα καρχαριών, μειώνοντας τον κίνδυνο σοβαρών τραυματισμών για δύτες και σέρφερ.

Η ερευνητική ομάδα στην Αυστραλία ανέπτυξε υλικά που ενσωματώνουν ίνες από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους, το ίδιο υλικό που χρησιμοποιείται σε σχοινιά ιστιοπλοΐας. Το αποτέλεσμα είναι στολές πιο ελαφριές και εύκαμπτες, χωρίς να θυσιάζουν την προστασία.

«Συμβάλλουν στη μείωση της απώλειας αίματος και ιστού»: Έγιναν δοκιμές με λευκούς και τίγρεις καρχαρίες

Ο επικεφαλής της μελέτης, Dr. Τσάρλι Χουβενίρς, εξηγεί ότι τα νέα υλικά δεν αποτρέπουν πλήρως εσωτερικούς τραυματισμούς, ωστόσο προσφέρουν κρίσιμο πλεονέκτημα σε περίπτωση επίθεσης: «Παρότι δεν μπορούν να αποτρέψουν εσωτερικούς τραυματισμούς, τα υλικά αυτά συμβάλλουν στη μείωση της απώλειας αίματος και ιστού, που είναι κρίσιμη σε τέτοιες επιθέσεις», τόνισε.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Wildlife Research, εξέτασε τέσσερα διαφορετικά υλικά (Aqua Armour, Shark Stop, ActionTX-S και Brewster material) απέναντι σε δαγκώματα από λευκούς καρχαρίες και καρχαρίες τίγρεις.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όλα περιόρισαν σημαντικά τη σοβαρότητα των τραυματισμών, ιδίως σε περιστατικά που σχετίζονται με αιμορραγία και απώλεια άκρων. Οι νέες στολές αποδείχθηκαν σαφώς πιο ανθεκτικές από τις συμβατικές.

Με την αύξηση των δραστηριοτήτων στη θάλασσα, αυξάνονται και οι πιθανότητες συνάντησης με καρχαρίες. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι τα νέα υλικά δεν αποτελούν «απόλυτη λύση», αλλά προσθέτουν ένα ακόμη εργαλείο πρόληψης και προστασίας για όσους αγαπούν το νερό.