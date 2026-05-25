Μία από τις πιο σοκαριστικές αεροπορικές συγκρούσεις των τελευταίων ετών καταγράφηκε στην Αυστρία και συγκεκριμένα στις αυστριακές Άλπεις, όταν ένα μικρό αεροπλάνο τύπου Cessna συγκρούστηκε στον αέρα με αλεξίπτωτο πλαγιάς, μετατρέποντας μια συνηθισμένη πτήση αναψυχής σε εφιάλτη λίγων δευτερολέπτων.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 23/5, στην περιοχή του Τσελ αμ Ζέε, κοντά στο βουνό Σμιτενχέε (Schmittenhöhe), έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για παραπέντε στην Αυστρία. Η 44χρονη αθλήτρια, γνωστή μόνο με το μικρό της όνομα ως Σαμπρίνα, πετούσε πάνω από την ορεινή περιοχή όταν ένα μικρό μονοκινητήριο Cessna εμφανίστηκε ξαφνικά πίσω της και κυριολεκτικά «έσκισε» το αλεξίπτωτό της στον αέρα.

🚨 WATCH: A paraglider gets hit by a Cessna 172 near the Austrian town of Zell am See. The paraglider was able to pull her rescue parachute and land safely shortly after the incident on Saturday. According to police, the 44-year-old Austrian had started from Schmittenhöhe in… pic.twitter.com/HYQ7euRu57 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 24, 2026

Το βίντεο από κάμερα που είχε τοποθετημένη πάνω της κατέγραψε καρέ-καρέ τη στιγμή της σύγκρουσης. Το αεροσκάφος πέρασε σε απόσταση ελάχιστων μέτρων από το σώμα της, ενώ η έλικα και το φτερό του αεροπλάνου διέλυσαν το ύφασμα του parapente, αφήνοντάς την να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα στον ουρανό.

Οι εικόνες που ακολούθησαν προκαλούν σοκ. Η Σαμπρίνα ακούγεται να ουρλιάζει καθώς προσπαθεί να ξεμπλέξει τα σχοινιά και να ενεργοποιήσει το εφεδρικό αλεξίπτωτο ασφαλείας. Για αρκετά δευτερόλεπτα βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, ενώ το κατεστραμμένο πανί περιστρέφεται γύρω της. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, η εμπειρία και η ψυχραιμία της αποδείχθηκαν καθοριστικές, καθώς κατάφερε τελικά να απελευθερώσει το εφεδρικό αλεξίπτωτο πριν συντριβεί στο έδαφος.

Το εφεδρικό αλεξίπτωτο άνοιξε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, επιβραδύνοντας την κάθοδό της. Η 44χρονη προσγειώθηκε σε δασικό δρόμο κοντά στο Πίζεντορφ, έχοντας μόνο μώλωπες και ελαφρές κακώσεις, κάτι που οι διασώστες χαρακτήρισαν σχεδόν «θαύμα».

Λίγο αργότερα, ελικόπτερο της αυστριακής αστυνομίας την παρέλαβε από το σημείο και τη μετέφερε στο αεροδρόμιο του Τσελ αμ Ζέε για εξετάσεις.

Η ίδια, λίγες ώρες αργότερα, έκανε ανάρτηση στα social media περιγράφοντας τη σοκαριστική εμπειρία. «Δεν μπορώ ακόμη να πιστέψω ότι κάθομαι εδώ και γράφω αυτό το μήνυμα. Εκτός από μερικούς άσχημους μώλωπες, δεν μου συνέβη τίποτα», έγραψε, προσθέτοντας πως η ημέρα αυτή θα είναι πλέον για εκείνη «δεύτερα γενέθλια».

Το αεροσκάφος, το οποίο σύμφωνα με αυστριακά και διεθνή δημοσιεύματα εκτελούσε πτήση αναψυχής πάνω από τις Άλπεις, προσγειώθηκε επίσης με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της περιοχής.

Ο 28χρονος πιλότος από το Τιρόλο κατέθεσε στις Αρχές ότι δεν είχε δυνατότητα να αποφύγει τη σύγκρουση όταν αντιλήφθηκε την παρουσία του parapente μπροστά του.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στην κοινότητα των πιλότων και των αθλητών παραπέντε σχετικά με την ασφάλεια στον εναέριο χώρο των Άλπεων. Σε φόρουμ και κοινότητες πιλότων στο Reddit, αρκετοί επαγγελματίες εξηγούν ότι τα αλεξίπτωτα πλαγιάς είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν από αεροσκάφη, ειδικά όταν αυτά πλησιάζουν από πίσω ή μετωπικά. Άλλοι, ωστόσο, σημειώνουν ότι στην περιοχή πετούν συχνά δεκάδες parapente και ότι οι πιλότοι μικρών αεροσκαφών οφείλουν να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή.

Οι αυστριακές Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει επίσημη έρευνα για τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης. Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, η υπόθεση ενδέχεται να διαβιβαστεί στην εισαγγελία του Σάλτσμπουργκ, ενώ εξετάζεται αν προκύπτουν ευθύνες για «διακινδύνευση σωματικής ασφάλειας», αδίκημα που στη χώρα μπορεί να επιφέρει ακόμη και ποινή φυλάκισης.

Παρά το σοκ της σύγκρουσης, το γεγονός ότι δεν υπήρξαν νεκροί θεωρείται από πολλούς ειδικούς σχεδόν απίστευτο. Το βίντεο έχει ήδη κάνει τον γύρο του κόσμου, με εκατομμύρια προβολές και σχόλια που κάνουν λόγο για «θαύμα στον αέρα» και για μία από τις πιο συγκλονιστικές καταγραφές αεροπορικού ατυχήματος των τελευταίων χρόνων.