Την απέλαση τριών υπαλλήλων της ρωσικής πρεσβείας που θεωρούνται ύποπτοι για κατασκοπεία, επιβεβαίωσε σήμερα στο AFP η αυστριακή κυβέρνηση. Συνάμα, η υπουργός Εξωτερικών Μπεάτε Μάινλ-Ράισινγκερ υποσχέθηκε την «αλλαγή πλεύσης» ως απάντηση σε αυτό το «πρόβλημα ασφαλείας» για τη χώρα.

Από την πλευρά της, η Μόσχα θα απαντήσει σθεναρά σε αυτή τη «σκανδαλώδη απόφαση» – όπως τη χαρακτήρισε-, με τη ρωσική πρεσβεία στην Αυστρία να χαρακτηρίζει την αιτία «εντελώς αδικαιολόγητη».

«Θεωρούμε αυτή την τελευταία εχθρική κίνηση των αυστριακών αρχών εντελώς αδικαιολόγητη, υποκινούμενη αποκλειστικά από πολιτικούς λόγους και κατηγορηματικά απαράδεκτη», δήλωσε η πρεσβεία στον λογαριασμό της στο Telegram.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν το βράδυ της Κυριακής από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ORF, οι ρωσικές εγκαταστάσεις στη Βιέννη θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκοπεία διεθνών οργανισμών που βρίσκονται στην Αυστρία, όπως ο ΟΗΕ, ο ΟΠΕΚ και ο ΟΑΣΕ.

«Όσον αφορά το δάσος από κεραίες στη ρωσική πρεσβεία, είναι απαράδεκτο να χρησιμοποιείται η διπλωματική ασυλία για τη διεξαγωγή κατασκοπευτικών δραστηριοτήτων», σχολίασε η υπουργός.

Η Βιέννη περιγράφεται τακτικά ως εστία Ρώσων κατασκόπων, κυρίως λόγω ενός χαλαρού νομικού πλαισίου, και περίπου 220 υπάλληλοι είναι διαπιστευμένοι στη ρωσική πρεσβεία.

Στην τελευταία της έκθεση, με ημερομηνία 2024, η Αυστριακή Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών (DSN) σημειώνει ότι «η ρωσική πρεσβεία στη Βιέννη είναι μία από τις μεγαλύτερες ρωσικές διπλωματικές αποστολές στην Ευρώπη».

«Αποτελεί ένα σημαντικό στρατηγικό κόμβο για κατασκοπευτικές δραστηριότητες που στοχεύουν την Αυστρία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες», προσθέτει η έκθεση.

Η Αυστρία, μια χώρα με 9,2 εκατομμύρια κατοίκους και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), έχει απελάσει 14 Ρώσους διπλωμάτες από την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Στην Αυστρία, η κατασκοπεία δεν διώκεται εφόσον δεν διεξάγεται εις βάρος των συμφερόντων της χώρας υποδοχής, και σκάνδαλα έχουν αμαυρώσει τη φήμη της Βιέννης στις δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τον ORF, η κυβέρνηση σχεδιάζει να επεκτείνει την καταστολή της κατασκοπείας στην ΕΕ και σε διεθνείς οργανισμούς με έδρα τη Βιέννη.

Σκοπεύει επίσης να διώκει όσους εμπλέκονται στην στρατολόγηση πρακτόρων για ξένες υπηρεσίες πληροφοριών.