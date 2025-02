Ένα 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του νωρίτερα σήμερα, Σάββατο 15 Φεβρουαρίου, στο Βίλαχ της Αυστρίας, κατά τη διάρκεια επίθεσης με μαχαίρι από 23χρονο Σύρο. Στην ίδια επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη τέσσερα άτομα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται η αυστριακή εφημερίδα Kurier, το περιστατικό συνέβη στο κέντρο της πόλης, με τον δράστη να κατεβαίνει ξαφνικά από αυτοκίνητο και να επιτίθεται με το μαχαίρι του εναντίον περαστικών. Ένας 42χρονος, επίσης Σύρος, εργαζόμενος σε εταιρεία ταχυμεταφορών, βρέθηκε μπροστά στην επίθεση και, προκειμένου να αποτρέψει τον δράστη, τον χτύπησε με το αυτοκίνητό του.

🚨 BREAKING: AUSTRIA STABBING ATTACK: 14-YEAR-OLD BOY KILLED

A 23-year-old Syrian asylum seeker went on a stabbing spree in Villach, Austria, attacking random people on the street.

At least 5 people were injured, and a 14-year-old boy has died.

The suspect has been arrested,… pic.twitter.com/bXMtkxvvnq

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 15, 2025