Ένας νεαρός άνδρας σκοτώθηκε και ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 14/3, στο Λιντς, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη λίγο αργότερα, ενώ τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση.

Το θύμα που έχασε τη ζωή του είναι ο 26χρονος Αφγανός Μαχμούντ Α., ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο. Ένας ακόμη άνδρας, επίσης αφγανικής καταγωγής, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση και σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται πλέον εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλούνται αυστριακά μέσα ενημέρωσης, λίγη ώρα πριν από το περιστατικό οι τρεις φίλοι βρίσκονταν σε κοντινό κουρείο. Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος, Ζάνα Μούσα, δήλωσε ότι οι άνδρες ήταν τακτικοί πελάτες. «Τους είχα κόψει τα μαλλιά και τα γένια λίγο πριν από την επίθεση. Ήταν πολύ καλοί άνθρωποι, πάντα φιλικοί και εξυπηρετικοί», ανέφερε, εμφανώς συγκλονισμένη από την εξέλιξη της υπόθεσης.

Το επεισόδιο φαίνεται να ξεκίνησε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, όταν ένας οδηγός κορνάρισε σε έναν πεζό που διέσχιζε τον δρόμο μπροστά από το αυτοκίνητό του στην οδό Μπίσμαρκ. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ο πεζός φέρεται να αντέδρασε επιθετικά.

Οι δύο Αφγανοί που βρίσκονταν έξω από το κουρείο παρενέβησαν για να βοηθήσουν τον ηλικιωμένο οδηγό και να τον απομακρύνουν από την ένταση. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας φέρεται να τους απείλησε ότι θα επιστρέψει με φίλους του.

Περίπου μισή ώρα αργότερα, ο ίδιος άνδρας φέρεται να επέστρεψε μόνος του και να επιτέθηκε με μαχαίρι στους τρεις φίλους, οι οποίοι εκείνη την ώρα κατευθύνονταν προς τα σπίτια τους.

Ένας από αυτούς τραυματίστηκε στον λαιμό και μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε και στον 26χρονο Μαχμούντ Α.

Η 28χρονη Σόφι Θεβάνγκερ, που καθόταν σε εξωτερικό χώρο εστιατορίου κοντά στο σημείο, άκουσε κάποιον να φωνάζει «τον μαχαίρωσε» και έτρεξε προς το σημείο. Όπως περιέγραψε, ο νεαρός άνδρας βρισκόταν πεσμένος στο πεζοδρόμιο με βαθύ τραύμα στο στήθος και δυσκολευόταν να αναπνεύσει.

Η ίδια, που είναι μέλος της εθελοντικής πυροσβεστικής υπηρεσίας και έχει εκπαίδευση πρώτων βοηθειών, τον έβαλε σε θέση ανάνηψης και στήριξε το κεφάλι του μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Μαζί με άλλους παρευρισκόμενους – μεταξύ των οποίων και ένας γιατρός – προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου.

Ο 26χρονος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κέπλερ, όπου όμως υπέκυψε αργότερα στα σοβαρά τραύματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός ζούσε στην Αυστρία και είχε όνειρο να εργαστεί ως νοσηλευτής. Άφησε πίσω του έναν αδελφό, ενώ δεν φαίνεται να είχε άλλα μέλη της οικογένειάς του στη χώρα.

Ο ύποπτος για την επίθεση συνελήφθη λίγο μετά το περιστατικό από αστυνομικούς που κινητοποιήθηκαν άμεσα στην περιοχή.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την ταυτότητα του δράστη ή για τα πιθανά κίνητρα, τονίζοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Αυστριακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πάντως ότι υπάρχουν μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες ο δράστης φώναζε συνθήματα κατά μουσουλμάνων πριν από την επίθεση, χωρίς ωστόσο οι πληροφορίες αυτές να έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από την αστυνομία. Οι αρχές αναμένεται να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση καθώς προχωρά η έρευνα.

Με πληροφορίες από: Kronen Zeitung