Ακόμη ένα ανησυχητικό περιστατικό με στόχο την εβραϊκή κοινότητα έλαβε χώρα σε ευρωπαϊκή πόλη και συγκεκριμένα στην Βιέννη. Έπειτα από την στοχοποίηση των σπιτιών και των επιχειρήσεων των Εβραίων με το Αστέρι του Δαβίδ στο Παρίσι, τώρα βλέπουμε ανάλογα περιστατικά να εκτυλίσσονται και στην Αυστριακή πρωτεύουσα.

Συγκεκριμένα, άγνωστοι έβαλαν φωτιά και βεβήλωσαν εβραϊκό νεκροταφείο στη Βιέννη ενώ ζωγράφισαν και σβάστικες στους τοίχους με σπρέι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο πρόεδρος της Εβραϊκής Κοινότητας της Βιέννης, ο Oskar Deutsch, έγραψε στο X (πρώην Twitter) ότι η φωτιά έκαψε την είσοδο μιας αίθουσας τελετών στο νεκροταφείο και πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η πυροσβεστική και η αστυνομία διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

In der Nacht wurde am jüdischen Teil des Zentralfriedhofs (IV. Tor) ein Brand gelegt. Der Vorraum der Zeremonienhalle ist ausgebrannt. An Außenmauern wurden Hakenkreuze gesprayt. Personen kamen nicht zu Schaden. Feuerwehr und Polizei ermitteln. pic.twitter.com/LLvCrrXIge

— Oskar Deutsch (@DeutschOskar) November 1, 2023

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ