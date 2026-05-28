Σε κάθειρξη 15 ετών καταδικάστηκε απόψε ένας 21χρονος ο οποίος ομολόγησε ότι σχεδίαζε μια επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη το 2024.

Αφού συσκέφθηκαν επί πολλές ώρες, οι ένορκοι έκριναν ένοχο για όλες τις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούσαν τρομοκρατία, τον Αυστριακό Μπέραν Α., ο οποίος παραδέχτηκε ότι είχε πειστεί πως ήταν καθήκον του να «κάνει τζιχάντ». Ο Μπέραν Α. δικαζόταν από τον περασμένο μήνα στην πόλη Βίνερ Νόιστατ, μαζί με έναν συνομήλικό του, τον Άρντα Κ. Μαζί με έναν τρίτο Αυστριακό, τον Χάσαν Ε., ο οποίος κρατείται στη Σαουδική Αραβία, πιστεύεται ότι είχαν συγκροτήσει έναν τρομοκρατικό πυρήνα για να διαπράξουν επιθέσεις.

Ο Άρντα Κ. κρίθηκε επίσης ένοχος για όλες τις κατηγορίες και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 12 ετών.

Το πρωί της Πέμπτης οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο δικαστήριο από αστυνομικούς που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Στην τελευταία ημέρα της δίκης τους παρέμειναν σιωπηλοί, με σκυμμένο το κεφάλι. Δύο ειδικοί κατέθεσαν ότι δεν διαπίστωσαν καμία ένδειξη ψυχικής ασθένειας στον Μπέραν Α.

Ο νεαρός συνελήφθη την παραμονή της πρώτης συναυλίας της σταρ, κατόπιν πληροφοριών από τις αμερικανικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Οι συνολικά τρεις συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη ματαιώθηκαν για προληπτικούς λόγους.

Ο Μπέραν Α. είπε ότι έλαβε οδηγίες από το Ισλαμικό Κράτος, του οποίου ήταν μέλος από το 2023 και προσπάθησε να κατασκευάσει μια βόμβα. Κατέθεσε επίσης στο δικαστήριο ότι πήγε στο Ντουμπάι και αγόρασε δύο μαχαίρια με σκοπό να επιτεθεί σε μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, τον Μάρτιο του 2024, όμως όταν έφτασε η κρίσιμη στιγμή «πανικοβλήθηκε» και δεν προχώρησε.

Μαζί με τον Άρντα Κ. και τον Χάσαν Ε. σκόπευαν να επιτεθούν σε αστυνομικούς στη Μέκκα, την Κωνσταντινούπολη και το Ντουμπάι. Οι δύο πρώτοι επέστρεψαν στην Αυστρία χωρίς να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους. Ο Χάσαν Ε. όμως παρέμεινε στη Σαουδική Αραβία, όπου μαχαίρωσε στον λαιμό έναν αστυνομικό και τραυμάτισε άλλους τέσσερις ανθρώπους. Συνελήφθη και πρόκειται να δικαστεί στη χώρα αυτή.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters, AFP