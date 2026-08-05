Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Αυστρία, καθώς η χώρα βιώνει ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα που καταρρίπτει το ένα ιστορικό θερμοκρασιακό ρεκόρ μετά το άλλο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας GeoSphere Austria, ο υδράργυρος σκαρφάλωσε στο απίστευτο επίπεδο των 41,2 βαθμών Κελσίου στην περιοχή Μπαντ Ντόιτς-Άλτενμπουργκ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Η επίδοση αυτή αποτελεί τη υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία των μετεωρολογικών παρατηρήσεων της Αυστρίας.

Το νέο αυτό ρεκόρ ξεπέρασε την αμέσως προηγούμενη ιστορική μέτρηση που είχε σημειωθεί μόλις 24 ώρες νωρίτερα στον σταθμό Βιέννης-Στάμερσντορφ, όπου το θερμόμετρο είχε δείξει 41°C.

Παρατεταμένη ξηρασία και επιπτώσεις στο περιβάλλον

Οι ακραία υψηλές θερμοκρασίες έρχονται να επιβαρύνουν μια ήδη επιβαρυμένη κατάσταση, καθώς η Αυστρία προέρχεται από έναν ιδιαίτερα θερμό και ανύδρο μήνα, με την έλλειψη βροχοπτώσεων να αγγίζει σε τοπικό επίπεδο ακόμη και το 90%.

Οι επιστήμονες και οι αρχές εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τις συνέπειες της παρατεταμένης λειψυδρίας στους υδάτινους πόρους, την αγροτική παραγωγή αλλά και τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Παράλληλα, παρατηρούνται αλλαγές στον φυτικό κύκλο, καθώς καλλιέργειες όπως τα φρούτα ωριμάζουν εβδομάδες νωρίτερα από το φυσιολογικό.

Άδειοι δρόμοι και αλλαγή στην καθημερινότητα

Η αφόρητη ζέστη έχει μεταβάλει αισθητά τους ρυθμούς ζωής στις μεγάλες πόλεις της χώρας. Στη Βιέννη, οι κεντρικοί εμπορικοί δρόμοι παραμένουν σχεδόν άδειοι κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, με τους κατοίκους και τους τουρίστες να αναζητούν ανάσα δροσιάς σε κλιματιζόμενους χώρους ή κοντά σε συντριβάνια, ενώ η κίνηση αποκαθίσταται σταδιακά μόνο μετά τη δύση του ηλίου.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η συχνότητα και η ένταση τέτοιων ακραίων φαινομένων συνδέονται άμεσα με την κλιματική αλλαγή, προειδοποιώντας ότι τα κύματα καύσωνα στην Ευρώπη τείνουν να γίνουν η νέα κανονικότητα.