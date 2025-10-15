Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στο Περιφερειακό Νοσοκομείο του Γκρατς στην Αυστρία, όταν μια νευροχειρουργός φέρεται να επέτρεψε στη 12χρονη κόρη της να συμμετάσχει ενεργά σε χειρουργική επέμβαση ανοίγοντας τρύπα στο κρανίο ασθενούς.

Το συμβάν έλαβε χώρα στις 13 Ιανουαρίου 2024, όταν ένας 33χρονος άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από σοβαρό ατύχημα που του προκάλεσε τραυματική εγκεφαλική βλάβη.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα Julia Steiner, η κόρη της γιατρού συμμετείχε στην επέμβαση υπό την καθοδήγηση της μητέρας της και του γιατρού που επέβλεπε.

Brain surgeon is arrested after ‘allowing her 12-year-old daughter to drill a hole in a patient’s skull’ https://t.co/PGlSFErqpQ — Daily Mail (@DailyMail) October 14, 2025

Η εισαγγελία ισχυρίζεται ότι η ανήλικη πήρε στα χέρια της το τρυπάνι και άνοιξε οπή στο κρανίο του ασθενούς, ενώ η μητέρα της φέρεται να καυχήθηκε για το «επίτευγμα» της κόρης της.

Ωστόσο, οι δικηγόροι υπεράσπισης αρνούνται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η κόρη δεν χειρίστηκε ποτέ το εργαλείο μόνη της και ότι όλα έγιναν υπό πλήρη έλεγχο.

Η υπόθεση εξετάζεται από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Graz-East, με τη δίκη να αναβάλλεται για τις 10 Δεκεμβρίου, καθώς αναμένονται οι καταθέσεις ειδικών εμπειρογνωμόνων.

Παρά την επιτυχή έκβαση της επέμβασης, οι δικαστικές αρχές κάνουν λόγο για σοβαρή παραβίαση της ιατρικής δεοντολογίας και έκθεση του ασθενούς σε αδικαιολόγητο κίνδυνο.