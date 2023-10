Από το πρωί της Δευτέρας (2/10) ξεκίνησαν οι εργασίες αναπαλαίωσης του σπιτιού, που γεννήθηκε ο Hitler στην Αυστρία, με στόχο μετά την ολοκλήρωση τους, να εγκατασταθεί το τοπικό αστυνομικό τμήμα, καθώς και ένα τμήμα της Ακαδημίας Ασφάλειας της Αστυνομίας, όπως ενημέρωσε το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων ΑΡΑ.

Οι εργασίες ανακαίνισης δεν αναμένεται να τελειώσουν πριν το 2026 και θα κοστίσουν περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ. Το κτίριο μέχρι το 2011 φιλοξενούσε τη φιλανθρωπική οργάνωση Lebenshilfe, που παρείχε υποστήριξη σε άτομα με διανοητική στέρηση. Το 2016, η ιδιοκτησία του κτίσματος πέρασε στο αυστριακό κράτος και από εκείνη τη στιγμή έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για τη μελλοντική χρήση του, υπό την πίεση και από το γεγονός ότι στο άδειο πλέον σπίτι συρρέαν συνεχώς νεοναζί και φασίστες ώστε να αποτίσουν φόρο τιμής στον Hitler.

Η πρωτοβουλία «Diskurs Hitlerhaus», μαζί με το κέντρο Ερευνών και Μνήμης του Ολοκαυτώματος «Φίλοι του Γιαντ Βασέμ», είχαν προτείνει να φιλοξενηθεί μόνιμα στο οίκημα η περιοδεύουσα σήμερα έκθεση «Οι Δίκαιοι», που είναι αφιερωμένη σε άτομα που δεν ήταν Εβραίοι, όμως διακινδύνευσαν τη ζωή τους για να σώσουν Εβραίους από τις διώξεις των ναζί.

Σε σχετική μελέτη για τη χρήση του κτιρίου, προτάθηκε να δοθεί είτε για κοινωνική χρήση, είτε για διοικητική, ώστε να τερματιστεί άμεσα και η αμφισβητούμενη ιδιότητά του ως «τουριστικός προορισμός».

Τελικά επιλέχτηκε το οίκημα να μετατραπεί σε αστυνομικό τμήμα, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων, γιατί μεταξύ άλλων ήρθε στο φως ένα γερμανικό ρεπορτάζ του 1939 που ανέφερε ότι ο Χίτλερ επιθυμούσε να μετατρέψει το σπίτι που είχε γεννηθεί σε γραφεία της τοπικής Περιφέρειας, έχοντας δηλαδή μια διοικητική αποστολή. Πολλοί ισχυρίζονται ότι με την επιλογή που έγινε για τη χρήση του κτιρίου στην οδό Σαλτσμπούργκερ Φόρσταντ 15 του Μπραουνάου ως αστυνομικός σταθμός, στην πραγματικότητα εκπληρώνεται η επιθυμία του ναζί δικτάτορα, που προκάλεσε το μεγαλύτερο αιματοκύλισμα της ανθρωπότητας κατά τον 20ο αιώνα.

