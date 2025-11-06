Επιμέλεια: Γ.Κ.

Οι αυστριακές Αρχές ανακοίνωσαν σήμερα την κατάσχεση όπλων στη Βιέννη και την ταυτόχρονη σύλληψη ενός Βρετανού στο Λονδίνο, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με τρία άτομα, που κατηγορούνται στη Γερμανία, για σχέδια επιθέσεων σε ισραηλινά και εβραϊκά Ιδρύματα. Οι τρεις άνδρες είχαν συλληφθεί στις αρχές Οκτωβρίου.

Στην αποθήκη που είχε μισθωθεί στη Βιέννη βρέθηκαν πέντε πιστόλια, με έξι γεμιστήρες. Σύμφωνα με την Αυστριακή Κυβέρνηση, η δράση του 39χρονου Βρετανού, θεωρείται άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτή την κρυψώνα όπλων. Οι Αρχές μίλησαν για «διεθνώς συντονισμένες έρευνες κατά μιας τρομοκρατικής οργάνωσης με παγκόσμια δραστηριότητα, συνδεόμενης με τη Χαμάς».

Η σύλληψη του άνδρα επιβεβαιώθηκε από τη βρετανική Υπηρεσία Κατά της Εγκληματικότητας (NCA), η οποία γνωστοποίησε ότι πρόκειται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου του Ουεστμίνστερ στις 10 Νοεμβρίου. Η γερμανική δικαιοσύνη έχει ήδη ζητήσει την έκδοσή του, καθώς φέρεται να μετέφερε τα όπλα στη Βιέννη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Γραφείο Εισαγγελέα, ο συλληφθείς διατηρούσε επαφές με ένα από τα τρία φερόμενα μέλη της Χαμάς που κατηγορούνται για σχεδιασμό επιθέσεων και αγορά όπλων, προοριζόμενων για «φονικές επιθέσεις» σε ισραηλινά και εβραϊκά ιδρύματα στη Γερμανία.

Η Χαμάς, πάντως, αρνήθηκε οποιαδήποτε σύνδεση με τους κατηγορούμενους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ