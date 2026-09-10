Σοκάρουν τα στοιχεία που έρχονται στο φως από την Αυστρία για τον θάνατο 39χρονης γυναίκας, σε μια υπόθεση που πλέον παίρνει διαστάσεις θρίλερ.

Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή στη Βελς στις 26 Ιουνίου, έπειτα από σεξουαλική κακοποίηση που, σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να υπέστη, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών.

Για τη χορήγηση των ουσιών φέρεται να ευθύνεται ο 51χρονος σύζυγός της, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας.

Και ενώ η αρχική εικόνα ήταν ήδη εφιαλτική, οι Αρχές εξετάζουν τώρα ένα ακόμη πιο σκοτεινό σενάριο: μήπως η 39χρονη είχε πέσει θύμα ενός μεγαλύτερου κυκλώματος σεξουαλικής κακοποίησης;

Σενάριο που θυμίζει την «υπόθεση Πελικό»

Η υπόθεση στην Αυστρία θυμίζει έντονα όσα αποκαλύφθηκαν στη Γαλλία με την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό.

Ο πρώην σύζυγός της, Ντομινίκ Πελικό, τη νάρκωνε επί χρόνια και φέρεται να καλούσε αγνώστους στο σπίτι, προκειμένου να τη βιάζουν, ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη.

Τώρα, οι αυστριακές Αρχές εξετάζουν εάν πίσω από τον θάνατο της 39χρονης υπάρχει ένα παρόμοιο, οργανωμένο σκηνικό.

«500 ευρώ» για τη γυναίκα του

Οι πληροφορίες που μεταφέρει η Kronen προκαλούν ανατριχίλα.

Ο 51χρονος, ο οποίος εργαζόταν ως οδηγός φορτηγού, φέρεται να «πουλούσε» τη σύζυγό του για 500 ευρώ.

Ακόμη πιο σοκαριστικές είναι οι συνομιλίες στις οποίες φέρεται να αναφερόταν στη γυναίκα ως «νεκρό κρέας».

Το μοιραίο βράδυ, στο ίδιο σκηνικό βρισκόταν και ένας δεύτερος άνδρας, επίσης 51 ετών.

Η 39χρονη υπέστη τραύματα κατά τη διάρκεια του βιασμού και, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, αυτά οδήγησαν στον θάνατό της.

Δύο συλλήψεις και μία έρευνα που ανοίγει

Οι δύο 51χρονοι έχουν συλληφθεί.

Για την ώρα, οι εισαγγελικές Αρχές συνδέουν τον σύζυγο με την πράξη που προκάλεσε τον θάνατο της γυναίκας.

Ο δεύτερος άνδρας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει ομολογήσει και έχει δηλώσει μετανιωμένος. Σε βάρος του εξετάζονται δύο περιστατικά κακοποίησης ατόμου που δεν μπορούσε να αντισταθεί ή είχε μειωμένη αντίσταση.

Η μία από τις δύο περιπτώσεις χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα εξευτελιστική για το θύμα.

Ο σύζυγος βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης από 10 έως 20 χρόνια ή ακόμη και ισόβια, ενώ οι Αρχές δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει και κατηγορία για ανθρωποκτονία.

Το παρελθόν του 51χρονου: «Ήταν βίαιος»

Στο μεταξύ, η πρώτη σύζυγος του 51χρονου σπάει τη σιωπή και περιγράφει τη δική της εμπειρία από τη σχέση τους.

Η 48χρονη σήμερα γυναίκα, με την οποία ο άνδρας έχει αποκτήσει παιδιά, υποστηρίζει ότι ήταν βίαιος απέναντί της και ότι η συμπεριφορά του είχε προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην οικογένεια.

«Τα πράγματα έγιναν ιδιαίτερα άσχημα μετά τη γέννηση του μικρότερου γιου μας», δήλωσε.

Η κατάσταση είχε φτάσει σε σημείο που αναγκάστηκε να αποχωριστεί ακόμη και τον οικογενειακό σκύλο.

Όπως ανέφερε, το ζώο φοβόταν τον μεγαλόσωμο άνδρα, ενώ δεχόταν από εκείνον «κανονικό ξυλοδαρμό» για το παραμικρό.

Ήθελε να εμπλέξει και άλλα ζευγάρια

Η πρώην σύζυγός του υποστηρίζει ακόμη ότι ο άνδρας ήθελε να εξερευνήσει τις σεξουαλικές του επιθυμίες με άλλα ζευγάρια.

Εκείνη, όμως, αρνούνταν κατηγορηματικά.

«Εγώ όμως ήμουν πάντοτε αντίθετη και δεν το ήθελα», ανέφερε.

Η άρνησή της, σύμφωνα με την κατάθεσή της, δεν έγινε αποδεκτή από τον σύζυγό της.

Σε ένα περιστατικό που έμελλε να οδηγήσει στον χωρισμό τους, ο άνδρας φέρεται να της επιτέθηκε άγρια.

«Κάθισε πάνω μου και άρχισε να με χτυπά στο πρόσωπο με τις δύο γροθιές του εναλλάξ. Δεν τον είχα ξαναδεί ποτέ έτσι. Τελικά με άφησε και πήγε για ύπνο.»

Την επόμενη ημέρα, η 48χρονη εξετάστηκε από γιατρό. Διαπιστώθηκαν μώλωπες στη γνάθο και στο ζυγωματικό, καθώς και κάταγμα στη μύτη.

Οι Αρχές ψάχνουν τώρα όλη την αλήθεια

Η υπόθεση της 39χρονης έχει πλέον ανοίξει έναν πολύ μεγαλύτερο κύκλο ερευνών.

Οι Αρχές καλούνται να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη το μοιραίο βράδυ, ποιος είχε συμμετοχή στον θάνατό της και, κυρίως, αν πίσω από την τραγωδία κρύβεται ένα ευρύτερο δίκτυο σεξουαλικής κακοποίησης.

Ένα σκοτεινό παζλ που, όσο συμπληρώνεται, προκαλεί όλο και μεγαλύτερο σοκ στην Αυστρία.