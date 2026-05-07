Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένα συμβάν με πυροβολισμούς έξω από εστιατόριο, στην πόλη Λιντς της Αυστρίας, σύμφωνα με την εφημερίδα Kroner Zeitung.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ένας ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε μια ηλικιωμένη και στη συνέχεια μια νεότερη γυναίκα, μπροστά από το κατάστημα. Έπειτα, ο δράστης αυτοκτόνησε.

Οι γυναίκες που πυροβόλησε ήταν η σύζυγος και η κόρη του, ισχυρίζονται τα ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί παραμένουν άγνωστες. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

«Ακούστηκαν πάρα πολλοί πυροβολισμοί. Η ιδιοκτήτρια του μαγαζιού έκλεισε αμέσως το κατάστημα», δήλωσε μια 84χρονη, που βρισκόταν μέσα στο εστιατόριο τη στιγμή που σημειώθηκε η τραγωδία.

Της επέτρεψαν να φύγει από το μαγαζί μόνο μετά από μισή ώρα. Όμως η έξοδος επιτρεπόταν μόνο προς τα δεξιά. Στα αριστερά, στον χώρο στάθμευσης, βρίσκονταν οι τρεις σοροί.