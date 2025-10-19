Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Σκηνές βγαλμένες από ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν σήμερα (19/10), στο Παρίσι, όταν ομάδα επαγγελματιών ληστών εισέβαλε στο Μουσείο του Λούβρου και απέσπασε ανεκτίμητα κοσμήματα από τη βασιλική συλλογή του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτειρας.

Το περιστατικό συνέβη μεταξύ 09:30 και 09:40 (τοπική ώρα, 10:30 – 10:40 ώρα Ελλάδας), όταν τρεις ή τέσσερις διαρρήκτες εισήλθαν στη «Γκαλερί του Απόλλωνα» του Μουσείου, όπου φυλάσσονται, μεταξύ άλλων, τα κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι θρασύτατοι μασκοφόροι ληστές, αφαίρεσαν από τις προθήκες τους ανεκτίμητα αντικείμενα όπως, μία τιάρα, ένα κολιέ και μία καρφίτσα (κεντρική φωτογραφία) που κάποτε ανήκαν στον Ναπολέοντα Βοναπάρτη και τη σύζυγό του Ιωσηφίνα.

Ένα από τα κοσμήματα βρέθηκε στη συνέχεια σπασμένο «κοντά» στο Μουσείο – σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien. Πιστεύεται ότι ήταν το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, Αυτοκράτειρας Ευγενίας, στολισμένο με χιλιάδες διαμάντια και σμαράγδια.

Δείτε παρακάτω τα κοσμήματα που κλάπηκαν από το Μουσείο του Λούβρου και συγκεκριμένα από την αίθουσα «Απόλλων»

Voilà une partie du butin volé au Louvre.

On peut compter sur l’état sécuritaire lamentable de notre pays pour que ce genre d’événement se reproduise. #Louvre pic.twitter.com/HtsvQW8oPZ — HchouneA (@toinoune_62) October 19, 2025

Η τιάρα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, τυπικό δείγμα των αυτοκρατορικών στεμμάτων, αποτελείται από 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια, σύμφωνα με την περιγραφή που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Λούβρου.

les bijoux qui ont été potentiellement volés au Louvre … dramatique #louvre pic.twitter.com/UQVnHBaIzP — Stephan Breuer (@StephanBreuer1) October 19, 2025

Συνολικά οι ληστές φέρεται να άρπαξαν εννέα κοσμήματα από τη συλλογή του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτειρας.

Ωστόσο, το περίφημο «Ρεζάν» -Régent-, το μεγαλύτερο διαμάντι της συλλογής, βάρους άνω των 140 καρατίων, δεν εκλάπη.

Πηγές: x.com/toinoune_62– x.com/StephanBreuer– skai.gr