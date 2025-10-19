Στη Γκαλερί «Απόλλων», και συγκεκριμένα σε «2 προθήκες», επικεντρώθηκαν οι δράστες της κινηματογραφικής ληστείας στο Μουσείο του Λούβρου, σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ.

Η γκαλερί, η οποία κατασκευάστηκε κατόπιν εντολής του βασιλιά Λουδοβίκου ΙΔ’, φιλοξενεί τη βασιλική συλλογή πολύτιμων λίθων και τα διαμάντια του Στέμματος, μεταξύ των οποίων τρία ιστορικά κομμάτια, τα: Le Régent, Le Sancy και L’Hortensia.

«Έχει ξεκινήσει έρευνα και καταρτίζεται λεπτομερής κατάλογος με τα κλεμμένα αντικείμενα. Πέραν της εμπορικής τους αξίας, αυτά τα αντικείμενα έχουν ανεκτίμητη αξία από άποψη κληρονομίας και ιστορίας», τόνισε το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Οι κακοποιοί, που εισέβαλαν στο πρωί της Κυριακής (19/10) στο μουσείο του Λούβρου, το πιο δημοφιλές μουσείο στον κόσμο, γνωστό για την τεράστια συλλογή του με πάνω από 35.000 αριστουργήματα, άρπαξαν κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας.

Πρόκειται για κοσμήματα από τη συλλογή του Ναπολέοντα που βρίσκονται στην γκαλερί «Απόλλων» στο Λούβρο, όπου ο Λουδοβίκος XIV συνέδεσε για πρώτη φορά την εξουσία του με τη θεότητα του ήλιου.

Η Γκαλερί «Απόλλων» αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές αίθουσες του μουσείου και φιλοξενείται στον πρώτο όροφο της πτέρυγας, που είναι γνωστή ως Petite Galerie.

Κινηματογραφική ληστεία

Kουκουλοφόροι χρησιμοποιώντας γερανό και αλυσοπρίονα εισέβαλαν στην «Γκαλερί του Απόλλωνα» και απέσπασαν αμύθητης αξίας κοσμήματα από τη συλλογή του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας.

Η γαλλική εφημερίδα Le Parisien ανέφερε πως οι δράστες ήταν συνολικά τέσσερις: Δύο ήταν ντυμένοι ως εργάτες που φορούσαν κίτρινα γιλέκα, και οι άλλοι δύο επέβαιναν σε ένα σκούτερ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κλάπηκαν συνολικά εννέα κοσμήματα, αλλά δύο έχουν ήδη βρεθεί.

Ένα από τα κοσμήματα που εκλάπησαν σήμερα μάλιστα, εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση από το μουσείο, δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί.

«Ένα κόσμημα βρέθηκε κοντά στο Λούβρο και έχει ξεκινήσει διαδικασία αξιολόγησης», επεσήμανε η Ντατί μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1, ενώ πρόσθεσε ότι “το οργανωμένο έγκλημα στοχοθετεί σήμερα τα έργα τέχνης» και ότι «τα μουσεία έχουν γίνει στόχος».

Σύμφωνα με έρευνες, φαίνεται να είναι το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας.

🔴 Cambriolage au Louvre 🗣️ “Le butin est assez inestimable, ce sont des bijoux qui ont été volés, les constatations sont en cours”, explique @datirachida qui apporte son soutien à tous les agents du musée du Louvre, précisant “qu’il n’y a pas eu de violence ni de panique”. pic.twitter.com/l1BLq2G6ai — TF1Info (@TF1Info) October 19, 2025

Πώς έδρασαν

Το περιστατικό συνέβη μεταξύ 09:30 και 09:40 (τοπική ώρα, 10:30 – 10:40 ώρα Ελλάδας), όταν οι διαρρήκτες εισήλθαν στη «Γκαλερί του Απόλλωνα» του μουσείου, όπου φυλάσσονται, μεταξύ άλλων, τα κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος.

Οι δράστες έσπασαν τα παράθυρα της αίθουσας με τη βοήθεια τροχού, αφού έφτασαν εκεί εξωτερικά με τη κινητό γερανό, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές. Τα κοσμήματα φυλάσσονταν μέσα σε προθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Parisien, οι ληστές ήταν 4 και έδρασαν μέσα σε «7 λεπτά».

C’est ce monte charge qui aurait permis aux voleurs d’accéder à cette fenêtre du #Louvre – située côté Seine près du Pont des Arts – et voler des bijoux. @BFMTV pic.twitter.com/fTCgd2sfJp — Antoine Forestier (@a_forestier) October 19, 2025

Η γαλλική εφημερίδα Le Parisien ανέφερε ότι οι δράστες κατάφεραν να κλέψουν εννέα από τα 23 κομμάτια από τη συλλογή.

Οι δράστες είχαν στην κατοχή τους μικρά αλυσοπρίονα, σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ενώ μια μοτοσικλέτα εντοπίστηκε αφού διέφυγαν από το σημείο.

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τη ληστεία.

Λίγο νωρίτερα η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί είχε αναφέρει στο Χ ότι σημειώθηκε «ληστεία» σήμερα το πρωί κατά το άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου.

PANIQUE TOTALE au Musée du Louvre évacué d’urgence 🤯 Braquage confirmé par Rachida Dati. pic.twitter.com/p2c1Eo5XjT — Raspoutine (@gregraspoutine) October 19, 2025

«Μια ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Βρίσκομαι στο σημείο μαζί με το προσωπικό του μουσείου και την αστυνομία. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», έγραψε η Ντατί.

Ο Νουνιέζ, πρώην αστυνομικός διευθυντής του Παρισιού ο οποίος διορίστηκε πρόσφατα υπουργός Εσωτερικών, εξέφρασε «ισχυρή αισιοδοξία» ότι οι δράστες –οι οποίοι διέφυγαν με σκούτερ– θα συλληφθούν «πολύ σύντομα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για «έμπειρους» κακοποιούς που ενδέχεται να είναι «αλλοδαποί».

Σε ανάρτησή του στο X το μουσείο, το οποίο υποδέχθηκε σχεδόν 9 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024 – εκ των οποίων το 80% ήταν αλλοδαποί – ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστό την Κυριακή «για εξαιρετικούς λόγους». Η διεύθυνση του μουσείου διευκρίνισε στο AFP ότι στόχος είναι «η διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων για την έρευνα».

⚠️🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd’hui pour raisons exceptionnelles.

∴

⚠️🌍 The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επιμέλεια: Πέτρος Πετρόπουλος