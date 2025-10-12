Νέα γενετική έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας καταρρίπτει τη θεωρία ότι ο Χριστόφορος Κολόμβος καταγόταν από τη Γένοβα, αποκαλύπτοντας πως είχε εβραϊκές ρίζες και προερχόταν από την Αραγωνία.

Για περισσότερα από 23 χρόνια, ο Ισπανός ιατροδικαστής και καθηγητής Ιατροδικαστικής Ιατρικής Χοσέ Αντόνιο Γιορέντε διεξήγαγε εκτενή μελέτη DNA με στόχο να αποκαλύψει την πραγματική καταγωγή του μεγάλου θαλασσοπόρου, Χριστόφορου Κολόμβου.

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο ντοκιμαντέρ «Colón ADN: Su verdadero origen», που μεταδόθηκε από την Ισπανική Τηλεόραση στις 12 Οκτωβρίου και ήταν, αν μη τι άλλο, ανατρεπτικά.

Ο Χριστόφορος Κολόμβος δεν ήταν ούτε Γενοβέζος, ούτε Πορτογάλος

Η ομάδα του Γιορέντε επιβεβαίωσε πρώτα ότι τα οστά που βρίσκονται στην Καθεδρική της Σεβίλλης ανήκουν πράγματι στον Χριστόφορο Κολόμβο. Από εκεί, μέσω γενετικής ανάλυσης και ιστορικής σύγκρισης, κατέληξαν ότι η γενεαλογική του γραμμή δεν οδηγεί στη βόρεια Ιταλία, αλλά στις ακτές της Μεσογείου υπό τον έλεγχο της Κορώνας της Αραγωνίας, δηλαδή στη Βαλένθια, την Καταλονία ή τις Βαλεαρίδες Νήσους.

Η έρευνα στηρίζει τη θεωρία ότι ο Κολόμβος ήταν Σεφαραδίτης Εβραίος, που έκρυψε την ταυτότητά του για να μπορέσει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των Καθολικών Μοναρχών της Καστίλης.

Την ίδια χρονιά που απέπλευσε για την Αμερική, το 1492, οι Εβραίοι εκδιώχθηκαν από την Ισπανία, γεγονός που πιθανότατα ώθησε τον Κολόμβο να κρατήσει το παρελθόν του μυστικό.

Η γλώσσα που πρόδωσε την αλήθεια: Η επιστήμη δίνει οριστική απάντηση.

Ένα ακόμη στοιχείο που ενισχύει τη νέα θεωρία είναι η γλωσσολογική ανάλυση των επιστολών του. Σε κανένα από τα γραπτά του, ούτε καν σε επιστολές προς Ιταλούς, δεν χρησιμοποίησε ιταλικά, όλες ήταν γραμμένες στα καστιλιάνικα ισπανικά, γεγονός που αμφισβητεί τη θεωρία της γενοβέζικης καταγωγής.

Ο καθηγητής Γιορέντε δήλωσε ότι τα γενετικά δεδομένα είναι ακριβή και αδιαμφισβήτητα, επιβεβαιώνοντας ότι τα δείγματα DNA ταυτίζονται πλήρως με τον άνδρα που, στις 12 Οκτωβρίου 1492, έφτασε για πρώτη φορά στην Αμερική.