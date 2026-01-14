Το Ιράν εξέδωσε εντολή δολοφονίας κατά του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, με τη φράση «Αυτή τη φορά η σφαίρα δεν θα αστοχήσει».

Η προειδοποίηση μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση, σύμφωνα με το Agence France Presse (AFP).

Πρόκειται για την πιο άμεση απειλή της Τεχεράνης προς τον Τραμπ, μέχρι στιγμής, μετά τις επανειλημμένες απειλές του Αμερικανού προέδρου ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν τη χώρα αν συνεχίσει την βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

«Η κρατική τηλεόραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας μόλις ξεπέρασε την κόκκινη γραμμή. Μετέδιδε μια εικόνα του Προέδρου Τραμπ μετά από μια απόπειρα δολοφονίας (από το καθεστώς) μαζί με ένα μήνυμα που έγραφε στα περσικά: «αυτή τη φορά, η σφαίρα δεν θα αστοχήσει» γράφει σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Αμερικανίδα δημοσιογράφος, σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, Έμιλυ Σρέιντερ.

Islamic republic state TV just crossed a red line. Airing an image of President Trump after an attempted assassination (by the regime) along with a Persian message reading “this time, the bullet won’t miss.” This is a direct threat against the President. pic.twitter.com/g4UUwnxEYX — Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) January 14, 2026

Η Έμιλι Σρέιντερ είναι αμερικανο-ισραηλινή δημοσιογράφος και ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το Ισραήλ, με έμφαση στις ισραηλινές και ιρανικές υποθέσεις. Είναι μέλος του συμβουλευτικού συμβουλίου του Institute for Voices of Liberty, ενός think tank που ασχολείται με την ευρωπαϊκή και αμερικανική πολιτική για το Ιράν, και έχει συμβουλεύσει νομοθέτες σε όλη τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη σχετικά με την πολιτική για το Ιράν, ειδικά σε σχέση με τους τρομοκράτες της Τεχεράνης στη Μέση Ανατολή.

Iran issues sickening assassination threat against Trump: ‘This time it will not miss the target’ https://t.co/W5k2aX0UGW pic.twitter.com/jNspbJK7NP — New York Post (@nypost) January 14, 2026

Η αντίστοιχη απειλή κατά του συγγραφέα Σαλμάν Ρουσντί

Υπενθυμίζουμε ότι στο παρελθόν το Ιράν είχε εκδώσει ανάλογο φετφά, με εντολή δολοφονίας, για τον συγγραφέα Σαλμάν Ρουσντί, ο οποίος είχε γράψει το περίφημο βιβλίο «Σατανικοί στίχοι», με το οποίο ασκούσε δριμύτατη κριτική στο θεοκρατικό καθεστώς της Περσίας.

Και τότε, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης, εκείνη την εποχή, Αγιατολάχ Χομεϊνί, είχε δηλώσει «Αυτό το βέλος δεν θα χάσει τον στόχο του».