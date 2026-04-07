Ένα νέο, αμφίσημο μήνυμα έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προμηνύει πως «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε και δεν θα επιστρέψει ποτέ ξανά», λίγες ώρες πριν από τη λήξη του τελεσιγράφου του προς το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει θέσει τελεσίγραφο που λήγει σήμερα, στις 20:00 ώρα Ουάσινγκτον (03:00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδος) για να άρει η Τεχεράνη τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε και δεν θα επιστρέψει ποτέ ξανά. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί. Ωστόσο, τώρα που έχουμε Πλήρη και Ολοκληρωτική Αλλαγή Καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικά, εξυπνότερα και λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένα μυαλά, ίσως κάτι επαναστατικά υπέροχο μπορεί να συμβεί, ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ; Θα το μάθουμε απόψε, μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στη μακρά και περίπλοκη ιστορία του Κόσμου. 47 χρόνια εκβιασμού, διαφθοράς και θανάτου θα τελειώσουν επιτέλους. Ο Θεός να ευλογεί τον Σπουδαίο Λαό του Ιράν!», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Δείτε τις προηγούμενες εξελίξεις της ημέρας εδώ.