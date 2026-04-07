Νετανιάχου: «Χτυπήσαμε σιδηροδρόμους και γέφυρες στο Ιράν»
«Σήμερα το Ισραήλ έπληξε σιδηροδρόμους και γέφυρες στο Ιράν», ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Ιράν: Αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στις ενεργειακές υποδομές μας, ολόκληρη η περιοχή θα βυθιστεί στο σκοτάδι
Ιρανικές πηγές προειδοποιούν ότι σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν τις ενεργειακές υποδομές της χώρας, οι συνέπειες θα επεκταθούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, με την περιοχή να «βυθίζεται στο σκοτάδι».
Σύμφωνα με τις ίδιες δηλώσεις, ένα τέτοιο χτύπημα θα μπορούσε να οδηγήσει σε γενικευμένα ιρανικά αντίποινα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και να προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, επηρεάζοντας ακόμη και χώρες όπως η Σαουδική Αραβία.
Η ίδια πηγή δήλωσε στο Reuters ότι, σε περίπτωση που η κατάσταση ξεφύγει από τον έλεγχο, σύμμαχοι της Τεχεράνης ενδέχεται να προχωρήσουν στο κλείσιμο του στρατηγικής σημασίας περάσματος Bab el-Mandeb, μπλοκάροντας τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα.
Παράλληλα, επανέλαβε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, αν προηγουμένως δεν λάβει «σαφείς εγγυήσεις» από τις ΗΠΑ.
Το Ισραήλ βομβάρδισε δέκα κρίσιμες υποδομές στο Ιράν
Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία βομβάρδισε περίπου 10 «κρίσιμα» τμήματα σιδηροδρομικών γραμμών και γέφυρες στο Ιράν, στο πλαίσιο των προσπαθειών να εμποδίσει το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης να μεταφέρει οπλικά συστήματα, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι ασφαλείας στην εφημερίδα Times of Israel.
Πριν από τις επιθέσεις, ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τους Ιρανούς να μείνουν μακριά από τα τρένα μέχρι το βράδυ.
ΗΑΕ: Δύο τραυματίες από επίθεση με πύραυλο σε κτήριο τηλεπικοινωνιών στη Σάρτζα
Οι Αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κλήθηκαν να ανταποκριθούν στην εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από το Ιράν, ο οποίος είχε ως στόχο ένα διοικητικό κτήριο της εταιρείας τηλεπικοινωνιών «Thuraya» στην Κεντρική Περιφέρεια της Σάρτζα.
Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων WAM, δύο Πακιστανοί υπήκοοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.
Επλήγη το Κιριάτ Σμόνα του Ισραήλ
Οι ισραηλινές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αναφέρουν πως υπήρξε άμεση πρόσκρουση πυραύλου σε κτήριο στο Κιριάτ Σμόνα, στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα «Haaretz».
Σύμφωνα με την εφημερίδα, δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Η επίθεση φαίνεται να έγινε από τη Χεζμπολάχ.
Εν τω μεταξύ, σειρήνες ηχούν στο Νεγκέβ του Ισραήλ, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας, εν μέσω πυραυλικής επίθεσης από το Ιράν.
Αύξηση της τιμής του πετρελαίου μετά τις επιθέσεις στο νησί Χαργκ
Οι τιμές του αμερικανικού αργού WTI αυξήθηκαν κατά περισσότερο του 2% μετά τις πληροφορίες για επιθέσεις κατά του νησιού Χαργκ, νευραλγικού κέντρου την ιρανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας.
Έχοντας τηρήσει στάση αναμονής εν όψει της εκπνοής του τελεσιγράφου του Τραμπ, η τιμή του WTI παράδοσης Μαΐου αυξήθηκε κατά περισσότερο από 2,05% κατά τις 12H30 GMT στα 114,71 δολάρια, αφού προσωρινά ξεπέρασε το +3%.
Ταυτόχρονα το Brent αυξήθηκε κατά 0,41% στα 110,22 δολάρια.
Πακιστάν: Συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη διευκόλυνση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
Οι προσπάθειες για τη διευκόλυνση των συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν συνεχίζονται, δήλωσαν στο Reuters δύο πακιστανικές πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις.
Βανς: «Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα υπάρξει ανταπόκριση από το Ιράν έως τη λήξη του τελεσίγραφου»
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πετύχει σε μεγάλο βαθμό τους στρατιωτικούς στόχους τους στο Ιράν», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.
Παράλληλα, πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα να λάβουν απάντηση στις προτάσεις κατάπαυσης του πυρός από το Ιράν πριν από την προθεσμία που έθεσε ο Τραμπ για απόψε.
«Δεν νομίζω ότι τα νέα από το νησί Χαργκ σηματοδοτούν αλλαγή στρατηγικής ή οποιαδήποτε αλλαγή στη στάση του Προέδρου των ΗΠΑ», είπε, ακόμα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος για τις σημερινές επιθέσεις στον ιρανικό ενεργειακό κόμβο.
«Ο Τραμπ είναι άνθρωπος που αναγνωρίζει τη δύναμη της πίεσης. Αν οι Ιρανοί θέλουν να προκαλέσουν κάποιο πόνο, οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν πολύ, πολύ περισσότερο πόνο. Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο του Ιράν», κατέληξε.
Ιράν: Φωτογραφία από κατεστραμμένη σιδηροδρομική γέφυρα
Εικόνες που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν ζημιές σε μια σιδηροδρομική γέφυρα μεταξύ των βορειοδυτικών ιρανικών πόλεων Χαστγκέρντ και Ταμπρίζ, μετά από ισραηλινές επιθέσεις.
Μια άλλη επίθεση σε σιδηροδρομική γέφυρα στην πόλη Κασάν, στο κεντρικό Ιράν, προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
Ισραήλ για την επίθεση στην Κωνσταντινούπολη: «Δεν θα μας εκφοβίσει η τρομοκρατία»
Το Ισραήλ δεν θα εκφοβιστεί από την «τρομοκρατία», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών μετά τους πυροβολισμούς έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, κατά τους οποίους σκοτώθηκε ένας δράστης.
«Καταδικάζουμε έντονα την τρομοκρατική επίθεση στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη… Η τρομοκρατία δεν θα μας εκφοβίσει», τόνισε το ισραηλινό ΥΠΕΞ σε ανάρτηση στο «X», ευχαριστώντας τις τουρκικές Αρχές για «την ταχεία αντίδρασή τους».
Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε κοντά στο κτήριο στο οποίο στεγάζεται το προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη.
Ένας από τους δράστες «συνδέεται με τρομοκρατική οργάνωση», σύμφωνα με τις τουρκικές Αρχές.
Wall Street Journal: «Οι ΗΠΑ έπληξαν πάνω από 50 στρατιωτικούς στόχους στη νήσο Χαργκ»
Ο αμερικανικός στρατός προχώρησε σε επιπλέον πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στη νήσο Χαργκ του Ιράν, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters, προσθέτοντας ότι τα πλήγματα δεν επηρέασαν πετρελαϊκές υποδομές.
Οι ΗΠΑ έπληξαν πάνω από 50 στρατιωτικούς στόχους στη νήσο Χαργκ, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal.
Έκλεισε μεγάλος αυτοκινητόδρομος που συνδέει την Ταμπρίζ με την Τεχεράνη
Ένας μεγάλος αυτοκινητόδρομος στο βορειοδυτικό Ιράν, που συνδέει την Ταμπρίζ με την Τεχεράνη, έκλεισε μετά από ισραηλινο-αμερικανική επίθεση, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
Ο αυτοκινητόδρομος χτυπήθηκε περίπου 90 χιλιόμετρα από την Ταμπρίζ, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, επικαλούμενο την υπηρεσία διαχείρισης κρίσεων της επαρχίας Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν.
Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν στο Telegram ότι ο βομβαρδισμός έπληξε μια οδική γέφυρα.
Τραμπ: «Αυτή τη νύχτα θα πεθάνει ένας ολόκληρος πολιτισμός»
Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε και δεν θα επιστρέψει ποτέ ξανά», λίγες ώρες πριν από τη λήξη του τελεσιγράφου του προς το Ιράν.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει τελεσίγραφο που λήγει σήμερα, στις 20:00 ώρα Ουάσινγκτον (03:00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδος) για να άρει η Τεχεράνη τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.
«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, για να μην επιστρέψει ποτέ ξανά. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί. Ωστόσο, τώρα που έχουμε Πλήρη και Ολοκληρωτική Αλλαγή Καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικά, εξυπνότερα και λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένα μυαλά, ίσως κάτι επαναστατικά υπέροχο μπορεί να συμβεί, ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ;
Θα το μάθουμε απόψε, μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στη μακρά και περίπλοκη ιστορία του Κόσμου. 47 χρόνια εκβιασμού, διαφθοράς και θανάτου θα τελειώσουν επιτέλους. Ο Θεός να ευλογεί τον Σπουδαίο Λαό του Ιράν!», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.