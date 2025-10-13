Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα ονόματα και οι φωτογραφίες των πρώτων επτά ομήρων που κρατούσε η Χαμάς και απελευθερώθηκαν σήμερα το πρωί.

Πρόκειται για τους: από την επάνω σειρά αριστερά: Ζιβ Μπέρμαν, Γκάλι Μπέρμαν, Ματάν Άνγκρεστ, Άλον Όχελ· Κάτω σειρά από αριστερά: Όμρι Μιράν, Εϊτάν Μορ, Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ.

Οι όμηροι παρελήφθησαν από τις ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF) και σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση: «Οι επτά όμηροι θα υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις, οι IDF είναι έτοιμοι να υποδεχτούν επιπλέον ομήρους που αναμένεται να παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό αργότερα» .

🟡 Operation “Returning Home”

Seven returning hostages are currently being accompanied by IDF and ISA forces on their return to Israel, where they will undergo an initial medical assessment. The commanders and soldiers of the IDF salute and embrace the returning hostages as they… — Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2025

Δείτε Live όλες τις εξελίξεις της απελευθέρωσης των ομήρων ΕΔΩ