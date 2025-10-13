Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα ονόματα και οι φωτογραφίες των πρώτων επτά ομήρων που κρατούσε η Χαμάς και απελευθερώθηκαν σήμερα το πρωί.

Πρόκειται για τους: από την επάνω σειρά αριστερά: Ζιβ Μπέρμαν, Γκάλι Μπέρμαν, Ματάν Άνγκρεστ, Άλον Όχελ· Κάτω σειρά από αριστερά: Όμρι Μιράν, Εϊτάν Μορ, Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ.

Οι όμηροι παρελήφθησαν από τις ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF) και σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση: «Οι επτά όμηροι θα υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις, οι IDF είναι έτοιμοι να υποδεχτούν επιπλέον ομήρους που αναμένεται να παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό αργότερα» .

Δείτε Live όλες τις εξελίξεις της απελευθέρωσης των ομήρων ΕΔΩ

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ισράηλ #όμηροι #Χαμάς