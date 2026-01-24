Ένα αυτοκίνητο εισέβαλε στην είσοδο του αεροδρομίου της κομητείας Γουέιν του Ντιτρόιτ, προσέκρουσε σε εκδοτήριο εισιτηρίων και τραυμάτισε έξι άτομα, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι του αεροδρομίου.

Συνελήφθη ο οδηγός

Ο οδηγός συνελήφθη, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Αρχή Αεροδρομίου της Κομητείας Γουέιν. Η αιτία του δυστυχήματος δεν έχει ακόμη γίνει γνωστή και η αστυνομία του αεροδρομίου πραγματοποιεί έρευνα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της WCAA παρείχε τις πρώτες βοήθειες σε έξι άτομα στο σημείο.

Με πληροφορίες από Associated Press

