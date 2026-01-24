Ένα αυτοκίνητο εισέβαλε στην είσοδο του αεροδρομίου της κομητείας Γουέιν του Ντιτρόιτ, προσέκρουσε σε εκδοτήριο εισιτηρίων και τραυμάτισε έξι άτομα, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι του αεροδρομίου.

🚨 BREAKING: Chaos at Detroit Airport 🚨

A man drove a Mercedes-Benz straight through the entrance of DTW’s McNamara Terminal and slammed into the Delta check-in/baggage area Friday night around 8:30 PM. Bystander videos show the car inside the terminal, debris everywhere, and… pic.twitter.com/3ZNVilk0rD — ASNA (@AkhbarSite) January 24, 2026

🚨BREAKING: Man drove a car straight through the glass entrance of DTW’s McNamara Terminal at Detroit Metropolitan Airport in Michigan, crashing into multiple Delta check-in counters. No casualties were reported. pic.twitter.com/YK8R13SRsW — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) January 24, 2026

Συνελήφθη ο οδηγός

Ο οδηγός συνελήφθη, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Αρχή Αεροδρομίου της Κομητείας Γουέιν. Η αιτία του δυστυχήματος δεν έχει ακόμη γίνει γνωστή και η αστυνομία του αεροδρομίου πραγματοποιεί έρευνα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της WCAA παρείχε τις πρώτες βοήθειες σε έξι άτομα στο σημείο.

Με πληροφορίες από Associated Press