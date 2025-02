Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Μόναχο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και «πολλοί» ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά σύμφωνα με τη Sueddeutsche Zeitung.

Es gab einen Vorfall in München bei der Verdi-Kundgebung. Ein Auto fuhr in den Demozug. Es liegt ein Mensch auf der Straße und ein junger Mann wurde von der Polizei abgeführt. Menschen sitzend weinend und zitternd am Boden. Einzelheiten noch unklar. @BR24 pic.twitter.com/9N3YvxbJ2O — Sandra Demmelhuber (@SDemmelhuber) February 13, 2025

Δεν είναι σαφές εάν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια. Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές άλλες λεπτομέρειες. Ωστόσο η δραματική αυτή εξέλιξη έρχεται μία ημέρα πριν από την έναρξη των εργασιών της Διάσκεψης του Μονάχου για την ασφάλεια και ενώ στην πόλη έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

JUST IN: A car has plowed into a crowd in Munich, Germany. Police officers can be seen rushing at the scene.pic.twitter.com/eDjRl9UgCD — wR (@WeReporter) February 13, 2025

Δεν υπάρχουν ακόμη σαφείς πληροφορίες για τις αιτίες. Σύμφωνα με το «BR24», ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι το αυτοκίνητο έπεσε επίτηδες επάνω σε διαδήλωση δημοσίων υπαλλήλων.

Der Fahrzeugführer konnte vor Ort gesichert werden, von ihm geht derzeit keine weitere Gefahr aus.#muc1302 pic.twitter.com/4MTLQgBbMH — Polizei München (@PolizeiMuenchen) February 13, 2025