Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν ελαφρά την Πέμπτη (30/11) σε επίθεση με αυτοκίνητο εναντίον σημείου ελέγχου στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, διευκρινίζοντας ότι ο δράστης «εξουδετερώθηκε».

«Στρατιώτες που βρίσκονταν στο σημείο πυροβόλησαν και εξουδετέρωσαν τον δράστη», επεσήμανε ο στρατός σε ανακοίνωσή του, στην οποία υπογράμμισε ότι οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Η επίθεση αυτή σημειώθηκε λίγες ώρες αφού δύο ένοπλοι Παλαιστίνιοι επιτέθηκαν με πυροβόλα όπλα εναντίον πολιτών που περίμεναν σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις Ισραηλινοί και να τραυματιστούν πολλοί άλλοι.

Οι δύο δράστες, οι οποίοι είναι αδέλφια και κατάγονται από την κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, έπεσαν νεκροί επί τόπου, από τα πυρά δύο στρατιωτών και ενός πολίτη.

BREAKING: SCENES FROM ISRAELI SHOOTING IN THE WEST BANK pic.twitter.com/B9esa5aOaA

A attack on the Israeli army – A Palestinian Muslim drove a car into the Jewish army – 2 Jewish soldiers were seriously injured – The attacker was martyred.#Jerusalem #Free_Palestine #GazaGenocide #Gaza_War #Hamas #WestBank pic.twitter.com/5wen37LB1U

— شہزادہ آفتاب (@aftabsayys) November 30, 2023