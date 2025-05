Ακόμα ένα περιστατικό με αυτοκίνητο να πέφτει πάνω σε πεζούς σημειώθηκε, αυτή τη φορά στο Λέστερ της Βρετανίας, σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (31.5) με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να τραυματιστούν σοβαρά να νοσηλεύονται και ένας πιο ελαφρά.

Μάλιστα οι βρετανικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα που οδηγούσε το αυτοκίνητο και παρέσυρε τους πεζούς.

Σύμφωνα με το SkyNews φέρεται να είχε προηγηθεί έντονος διαπληκτισμός ατόμων στο ίδιο σημείο.

BREAKING NEWS

Arrest made as car reportedly hits multiple pedestrians in Leicester city centre.

Three people have been seriously injured.

A police investigation is ongoing following a report of a collision involving a car and a number of pedestrians in De Montfort Street,… pic.twitter.com/Jo0r4NvC1e

