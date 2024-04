Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά όταν αυτοκίνητο τους παρέσυρε στην Ιερουσαλήμ το πρωί της Δευτέρας, δήλωσαν οι αρχές, καθώς εξαπολύθηκε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

Οι δράστες, αφού παρέσυραν τους πεζούς, προσπάθησαν να ανοίξουν πυρ με υποπολυβόλο, αλλά πέταξαν τελικά το όπλο καθώς διέφευγαν στη συνοικία Ρόμα, λένε οι αρχές, περιγράφοντας το περιστατικό ως τρομοκρατική επίθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η υπηρεσία πρώτων βοηθειών είπε ότι περιέθαλψε δύο άτομα που χτυπήθηκαν από το ίδιο αυτοκίνητο, πρώτα στην οδό Tchelet Mordechai και στην κοντινή οδό Yirmiyahu στη συνοικία Romema. Και τα δύο ήταν σε καλή κατάσταση. Ένα τρίτο άτομο τραυματίστηκε επίσης ελαφρά, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το ιατρικό κέντρο Shaare Zedek στην Ιερουσαλήμ ανέφερε ότι περιθάλπει έναν 21χρονο άνδρα και ένα 15χρονο αγόρι με ελαφρά τραύματα.

Video from the scene of the terrorist attack in #Jerusalem pic.twitter.com/DvSsmVt701 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ — NEXTA (@nexta_tv) April 22, 2024

⚡️Two injured in a run-over near the central bus station, west of occupied #Jerusalem pic.twitter.com/0RSOk6dUzp — Middle East Observer (@ME_Observer_) April 22, 2024