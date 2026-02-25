Ο κωμικός ηθοποιός Μάρτιν Σορτ έχει βιώσει πολλές οικογενειακές τραγωδίες στη ζωή του, καθώς έχει χάσει αγαπημένα του πρόσωπα σε μικρή ηλικία.

Τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, ένα ακόμη τραγικό περιστατικό, συνέβη για να συνθλίψει τον 76χρονο καλλιτέχνη, καθώς οι αρχές ανακάλυψαν τη νεκρή κόρη του, Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ, στο σπίτι της στο Χόλιγουντ Χιλς της Καλιφόρνια.

Ο εκπρόσωπός του επιβεβαίωσε το θάνατο της κόρης του, κοινωνικής λειτουργού στο επάγγελμα, την Τρίτη.

Ο θάνατος αυτός είναι ο τελευταίος σε μια σειρά απωλειών που έχει βιώσει ο Μάρτιν Σορτ, μεταξύ των οποίων η πρώην σύζυγός του, Νάνσι Ντόλαν, ο αδελφός του, Ντέιβιντ, και οι γονείς του, Όλιβ και Τσαρλς.

Με τα χρόνια, ο Μάρτιν Σορτ έχει ανοιχτεί και μιλήσει δημόσια σχετικά με τις εμπειρίες του πάνω στον πόνο που προκαλεί κάθε τέτοια απώλεια.

«Στα 20 μου, ήξερα πράγματα για τη ζωή και το θάνατο, την τραγωδία και την απώλεια που κανένας από τους φίλους μου δεν ήξερε. Δεν ξέρω γιατί αυτό δεν με κατέστρεψε», είπε στο Hollywood Reporter τον Αύγουστο του 2024. «Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι αυτού του είδους τα άγχη της ζωής είτε σε ενδυναμώνουν είτε σε καταστρέφουν».

«Αλλά νομίζω ότι επιβιώνοντας από όλα αυτά και συνεχίζοντας, ανέπτυξα την αντοχή να αντιμετωπίζω τις απογοητεύσεις της ζωής», συνέχισε ο ηθοποιός. «Και πιστεύω ότι, με έναν περίεργο τρόπο, με έκανε πιο γενναίο ως ηθοποιό, πιο γενναίο στη σκηνή. Δοκίμαζα κάτι και αν σε κάποιους δεν άρεσε, δεν με ένοιαζε γιατί δεν τους ήξερα. Ποτέ δεν το έκανα αυτό για να κερδίσω τον θαυμασμό ξένων. Το έκανα για να κάνω τα αδέλφια μου και τους φίλους μου να γελάσουν».

Η αυτοκτονία της κόρης του, Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ

Η κόρη του Μάρτιν Σορτ, Κάθριν, αυτοκτόνησε καθώς αυτοπυροβολήθηκε. Ήταν μόλις 42 ετών.

Ο εκπρόσωπος του πρωταγωνιστή της σειράς «Only Murders in the Building» επιβεβαίωσε το θάνατο της κόρης του Σορτ «με βαθιά θλίψη» σε δήλωση προς την εφημερίδα Page Six.

«Η οικογένεια Σορτ είναι συντετριμμένη από αυτή την απώλεια και ζητά να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά της αυτή τη στιγμή. Η Κάθριν ήταν αγαπητή σε όλους και θα μείνει στη μνήμη όλων για το φως και τη χαρά που έφερε στον κόσμο».

Η Κάθριν, που εργαζόταν ως κοινωνική λειτουργός, βρέθηκε νεκρή από την αστυνομία στο σπίτι της στο Χόλιγουντ Χιλς της Καλιφόρνιας, τη Δευτέρα γύρω στις 6 μ.μ.

Ήταν η μεγαλύτερη από τα τρία παιδιά του Μάρτιν. Έχει επίσης δύο γιους, τον Όλιβερ Πάτρικ και τον Χένρι Χέιτερ, τους οποίους υιοθέτησε μαζί με τη σύζυγό του, Νάνσι Ντόλαν, που έχει πεθάνει. Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο για 36 χρόνια.

Ο Σορτ δεν έχει ακόμη μιλήσει για τον θάνατο της κόρης του.

Η σύζυγός του, Νάνσι Ντόλμαν, πέθανε από καρκίνο των ωοθηκών

Η σύζυγος του Μάρτιν, Νάνσι, πέθανε τον Αύγουστο του 2010 μετά από μια μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο των ωοθηκών. Ήταν 58 ετών.

Το 2012, ο ηθοποιός αναπολούσε την τεράστια απώλεια για τον ίδιο και τα παιδιά του, καθώς θυμόταν τη Νάνσι ως «το σωστό πρόσωπο» για τον ίδιο.

«Ήμασταν μαζί για 36 χρόνια, αλλά θα είχα χωρίσει πέντε φορές αν δεν είχα βρει το σωστό πρόσωπο», είπε ο Μάρτιν Σορτ στην εφημερίδα The Guardian.

«Δεν θα προσποιούμουν και δεν θα έπαιζα παιχνίδια μόνο και μόνο επειδή δεν ήθελα να χωρίσω. Ήταν δύο δύσκολα χρόνια για τα παιδιά μου. Είναι κάτι που αρνούμαστε να δεχτούμε στη ζωή μας, ότι θα συμβεί ποτέ σε εμάς ή στους αγαπημένους μας, και όταν συμβαίνει, κερδίζεις λίγο και υποφέρεις λίγο. Δεν είναι μεγάλη έκπληξη».

Όταν ρωτήθηκε πώς αντιμετώπισε το θάνατό της, ο πρώην σταρ του «SNL» μοιράστηκε τον τρόπο με τον οποίο η Νάνσι αντιμετώπισε την ασθένειά της σε μια συνέντευξη με τον Λάρι Κινγκ που κυκλοφόρησε αργότερα εκείνο το έτος.

«Πώς μπορεί κανείς να το αντιμετωπίσει; Ήταν γενναία. Μερικές φορές, η άρνηση την τροφοδοτούσε. Μερικές φορές, ο ρεαλισμός την τροφοδοτούσε επίσης».

Όσον αφορά τα παιδιά του, θυμήθηκε ότι το καθένα από αυτά πέρασε «διαφορετικές φάσεις».

«Το ένα το αντιμετωπίζει πιο επιθετικά. Κάποιο άλλο ίσως δεν μιλάει γι’ αυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πενθούν όλοι».

Το 2014, ενώ προωθούσε το βιβλίο του, «I Must Say: My Life As a Humble Comedy Legend», στην εκπομπή The Meredith Vieira Show, αποκάλυψε ότι τίμησε τις τελευταίες επιθυμίες της αποθανούσας συζύγου του, αποχαιρετώντας την με μια οικεία συγκέντρωση.

«Απλά ακολούθησα τις επιθυμίες της. Ανεβήκαμε, κάναμε ένα πάρτι με περίπου 30 στενούς φίλους και συγγενείς. Κρεμάστηκε. Τα παιδιά και εγώ μπήκαμε σε μια βάρκα, σκορπίσαμε τις στάχτες στο νερό και πηδήξαμε στις στάχτες», μοιράστηκε την τότε τραγική εμπειρία ο ηθοποιός.

Ο αδελφός του Ντέιβιντ, πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα

Όταν ο Μάρτιν Σορτ ήταν 12 ετών, έχασε τον αδελφό του, τον Ντέιβιντ, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Ο κωμικός ηθοποιός είναι ο μικρότερος από τα πέντε αδέλφια του.

Σε συνέντευξή του στο Guardian το 2012, ο Σορτ θυμήθηκε ότι μεγάλωσε σε ένα σπίτι γεμάτο «απίστευτο χιούμορ. Πολύ γέλιο».

Η τραγωδία που βίωσε σε νεαρή ηλικία του έδωσε μια διαφορετική οπτική όσον αφορά το δικό του στυλ κωμωδίας και αυτό των κωμικών που θεωρούσε φίλους του.

«Νομίζω ότι ο λόγος που όλα αυτά δεν με έριξαν από τα σύννεφα ήταν επειδή είχα πολύ σταθερά θεμέλια. Τέτοιου είδους καταστάσεις είναι φρικτές, αλλά πιστεύω ότι είτε σε ενδυναμώνουν είτε σε κάνουν θύμα τους».

«Θυμάμαι που μιλούσα με τον φίλο μου, τον σατιρικό Stephen Colbert, λίγες μέρες μετά το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όπου είχε πάει πολύ μακριά με το υλικό του μπροστά στον George W Bush, ο οποίος δεν το βρήκε καθόλου αστείο», θυμήθηκε για το μέσο ενημέρωσης.

«Του είπα: «Δεν φοβήθηκες;» και μου απάντησε: «Όταν ήμουν 12 ετών, ο πατέρας μου και οι δύο αδελφοί μου σκοτώθηκαν σε αεροπορικό δυστύχημα. Εκείνη την ημέρα φοβήθηκα.» Και όταν μου είπε αυτή την ιστορία, σκέφτηκα: «Καταλαβαίνω τι εννοείς.»»

Οι γονείς του πέθαναν όταν ήταν έφηβος

Η μητέρα του Μάρτιν Σορτ, Όλιβ Χέιτερ, πέθανε από καρκίνο όταν ο ηθοποιός ήταν μόλις 17 ετών. Ο πατέρας του, Τσαρλς Πάτρικ Σορτ, πέθανε από εγκεφαλικό επεισόδιο μόλις δύο χρόνια αργότερα.

Το 2013, ο σταρ της ταινίας «Ο πατέρας της νύφης» αναφέρθηκε στην εμπειρία του με την απώλεια σε νεαρή ηλικία σε μια συνέντευξη στο CNN.

«Νομίζω ότι η απώλεια σε ενδυναμώνει με έναν περίεργο τρόπο — σε οποιαδήποτε ηλικία — αλλά σίγουρα όταν είσαι νέος», είπε τότε.

«Μπορείς είτε να ακολουθήσεις την κατεύθυνση του «Θα γίνω θύμα αυτού. Θα γίνω αλκοολικός. Θα αρχίσω να παίρνω ναρκωτικά. Αλλά δεν ξέρεις τι έχω περάσει». Ή μπορείς να γίνεις πιο ανθεκτικός», είπε.

