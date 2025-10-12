Καθώς κορυφώνεται η αγωνία για την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, οι ψυχές των επιζώντων της φονικής επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023, παραμένουν βαριά πληγωμένες.

Η ιστορία του Ρόεϊ Σάλεβ, ο οποίος φέρεται να αυτοπυρπολήθηκε στο αυτοκίνητό του λίγες ημέρες μετά τη δεύτερη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου, αποτυπώνει την τραγική συνέχεια αυτής της βίας.

Ο Σάλεβ είχε βρεθεί στο στόχαστρο της επίθεσης της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Supernova, όταν ένοπλοι εισέβαλαν σκορπίζοντας τον θάνατο. Εκεί έχασε εν ψυχρώ τη σύντροφό του, Μαπάλ Άνταμ, ενώ ήταν δίπλα της.

Δύο χρόνια μετά, το ψυχικό τραύμα δεν τον άφησε ποτέ να ανακάμψει, όπως αποκαλύπτει η τελευταία του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Σας παρακαλώ, μην θυμώσετε μαζί μου. Κανείς δεν θα με καταλάβει ποτέ. Το μόνο που θέλω είναι να τελειώσει αυτό το μαρτύριο. Είμαι ζωντανός, αλλά μέσα μου όλα είναι νεκρά».

Ο Σάλεβ βρέθηκε νεκρός μέσα σε φλεγόμενο αυτοκίνητο κοντά στη Νετάνια, στο κεντρικό Ισραήλ, ενώ προηγουμένως είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας σε πρατήριο καυσίμων να γεμίζει δοχείο με βενζίνη.

Another 10/7 survivor committed suicide today. My heart is shattered… When this war ends, I hope healing starts. May your memory be a blessing Roei Shalev💔 pic.twitter.com/ip9BdNH7aP — Ashira Solomon עשירה סולומון (@ashira_solomon) October 10, 2025

Οι φίλοι του ανέφεραν ότι ποτέ δεν κατάφερε να συνέλθει από την απώλεια της συντρόφου του, ενώ η μητέρα του αυτοκτόνησε λίγες ημέρες μετά τη σφαγή.

Η οργάνωση Nova Tribe Community, που εκπροσωπεί επιζώντες και οικογένειες θυμάτων της επίθεσης, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του Σάλεβ. Σε ανακοίνωσή της τόνισε την ανάγκη διαρκούς ευαισθητοποίησης για τις ψυχικές συνέπειες που βιώνουν οι επιζώντες και οι οικογένειες των θυμάτων: «Πολλοί επιζώντες εξακολουθούν να ζουν αφόρητες στιγμές μετά την 7η Οκτωβρίου. Καλούμε όλους να παραμείνουν σε εγρήγορση και ευαισθησία απέναντι στην ψυχική τους κατάσταση».

Ειδικοί ψυχικής υγείας επισημαίνουν ότι τα τραύματα αυτής της επίθεσης είναι βαθιά και μακροχρόνια, κάνοντας αδύνατο για τα θύματα να ξαναβρούν τη ζωή όπως την ήξεραν πριν από δύο χρόνια.