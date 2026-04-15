Τραγικός ο απολογισμός από το μακελειό που σημειώθηκε σε Γυμνάσιο στην επαρχία Καχραμάνμαρας της Τουρκίας το μεσημέρι της Τετάρτης (15/4), καθώς οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους είναι πλέον εννέα.

Το βίντεο το ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα, ο δημοσιογράφος και διευθυντής σύνταξης του τουρκικού μέσου Kulis Tv, Μεχμέτ Γετίμ: Σημειώνεται πως στα τουρκικά μέσα έχει επιβληθεί απαγόρευση δημοσίευσης εικόνων και βίντεο από την ένοπλη επίθεση στο Καχραμάνμαρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Μουσταφά Τσιφτσί, από τους πυροβολισμούς έχασαν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι, εκ των οποίων οκτώ μαθητές και ένας εκπαιδευτικός, ενώ τραυματίστηκαν 13 άτομα. Από τους τραυματίες, έξι νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, με τρεις να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο δράστης της επίθεσης, ο 14χρονος, Ισά Αράς Μερσινλί, ο οποίος επίσης φοιτούσε στο σχολείο, έβαλε τέλος στη ζωή του. Ο πατέρας του ανήλικου, Ουγκούρ Μερσινλί ο οποίος είναι πρώην αστυνομικός, συνελήφθη.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας ανέφερε ότι το σχολείο λειτουργούσε με διπλό ωράριο και ότι η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που αποχωρούσαν οι μαθητές της πρωινής βάρδιας. Όπως δήλωσε, ο 14χρονος μαθητής, εισήλθε σε δύο αίθουσες διδασκαλίας κρατώντας όπλα που είχε φέρει από το σπίτι και άνοιξε πυρ αδιακρίτως.

Ο Τσιφτσί, εξέφρασε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες, επισημαίνοντας ότι οι αρμόδιες Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά την ενημέρωση για το περιστατικό. Όπως ανέφερε, στο σημείο μετέβησαν οι υπουργοί Εσωτερικών, Παιδείας, Υγείας και Δικαιοσύνης, ενώ ενημερωνόταν συνεχώς και ο πρόεδρος της Τουρκίας για τις εξελίξεις.

Την ίδια στιγμή, ο κυβερνήτης της επαρχίας, Μουκερέμ Ουνλούερ διευκρίνισε ότι παραμένει ασαφές αν πρόκειται για αυτοκτονία ή αν αυτοπυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια της αναταραχής.