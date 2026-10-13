Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι φωτογραφίες και το βίντεο-ντοκουμέντο από τις τελευταίες στιγμές του Γουίλιαμ Τσάπμαν, του νεαρού άνδρα που έχασε τη ζωή του όταν εισέβαλε στον περιφραγμένο χώρο μιας τίγρης της Σιβηρίας στο ζωολογικό πάρκο Yorkshire Wildlife Park στο Ντόνκαστερ της Βρετανίας.

Την ίδια ώρα που οι αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τις δραματικές στιγμές της επίθεσης, η διοίκηση του πάρκου ξεκαθαρίζει πως η τίγρη που φέρει το όνομα Αλτάι δεν πρόκειται να θανατωθεί, ενώ οι δημοτικές αρχές ξεκίνησαν εξονυχιστική έρευνα για τις συνθήκες ασφαλείας.

Το τελευταίο βίντεο και οι φωτογραφίες στα Social Media

Οι αποκαλύψεις γύρω από τις τελευταίες ώρες του Γουίλιαμ Τσάπμαν προκαλούν σοκ. Λίγο πριν από το περιστατικό, ο νεαρός είχε αναρτήσει στα μέση κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες που τον απεικόνιζαν να κρατά μια Βίβλο και μια βαλλίστρα με ένα βέλος ανάμεσα στα δόντια του, φοράει μάλιστα τα ίδια ρούχα με αυτά της επίθεσης.

Παράλληλα, βίντεο που ανέβασε στο Instagram λίγα μόλις λεπτά πριν χάσει τη ζωή του καταγράφει την αργή προσέγγισή του προς την τίγρη της Σιβηρίας, ονόματι Αλτάι, βάρους περίπου 200 κιλών.

Στο οπτικοακουστικό υλικό ακούγεται η βαριά αναπνοή του και οι πανικόβλητες φωνές των παρευρισκόμενων επισκεπτών.

Το τελευταίο βίντεο του Γουίλιαμ Τσάπμαν:

Η εισβολής στον χώρο του ζώου

Σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, ο Τσάπμαν βρισκόταν αρχικά μόνος σε μια υπερυψωμένη διάβαση πάνω από την περιφραγμένη περιοχή, ακούγοντας μουσική.

Η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησε στην τραγωδία:

Πλησίασε την επισκέπτρια Ντελ Τέιλορ και ζήτησε να τον βγάλει φωτογραφίες με φόντο το σαρκοφάγο ζώο. Αμέσως μετά, σκαρφάλωσε τα προστατευτικά κιγκλιδώματα. Παρά την προσπάθεια μιας γυναίκας να τον συγκρατήσει, πήδηξε στο κενό από ύψος 3,6 μέτρων, καταλήγοντας μέσα στον βιότοπο της τίγρης. Η τίγρη πλησίασε τον νεαρό, ο οποίος ακούστηκε να φωνάζει επανειλημμένα «σταμάτα» ενώ έκανε και τη χειρονομία της λέξης «κακό» στη νοηματική μέθοδο επικοινωνίας Makaton. Δευτερόλεπτα μετά, το ζώο όρμησε κατά πάνω του.

Το βίντεο που δείχνει τη τίγρη να δαγκώνει τον Γουίλιαμ Τσάπμαν:

Δεν θα θανατωθεί η τίγρης

Η διοίκηση του Yorkshire Wildlife Park τοποθετήθηκε άμεσα για την τύχη της τίγρης Αλτάι, διαβεβαιώνοντας το κοινό ότι το ζώο είναι ασφαλές και δεν φέρει καμία ευθύνη για το συμβάν.

«Μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους πάντες ότι ο Αλτάι είναι ασφαλής, καλά στην υγεία του και δεν θα θανατωθεί ως αποτέλεσμα αυτού του περιστατικού», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση του πάρκου, ενώ εργαζόμενοι σημείωσαν ότι για το ζώο επρόκειτο απλώς για μια ενστικτώδη αντίδραση σε έναν εισβολέα.

Η τίγρης Αλτάι:

Την ίδια στιγμή, το δημοτικό συμβούλιο του Ντόνκαστερ, σε συνεργασία με την αστυνομία, ξεκίνησε επίσημη έρευνα για την τήρηση των πρωτοκόλλων υγείας και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις του «Land of the Tigers».

Ο τομέας αυτός, που εκτείνεται σε οκτώ στρέμματα και φιλοξενεί τις απειλούμενες τίγρεις Αμούρ, διέθετε υπερυψωμένους διαδρόμους και περιφράξεις, με τις αρχές να διερευνούν πώς κατέστη δυνατή η παραβίασή τους.

🚨 NEW: The man mauled by a tiger after entering its enclosure at Yorkshire Wildlife Park has been named as William Chapman He posted a video of himself inside the enclosure just moments before the attack https://t.co/gTFIZXXQPS — Politics UK (@PolitlcsUK) October 13, 2026