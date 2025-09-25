Ένας 29χρονος άνδρας, ο Τζόσουα Τζαν αναγνωρίστηκε από τις Αρχές των ΗΠΑ ως ο βασικός ύποπτος για τους πυροβολισμούς κατά γραφείου της ICE στο Τέξας που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας κρατούμενος, αλλά και ο ίδιος ο ένοπλος που αυτοκτόνησε πριν συλληφθεί, αλλά και δύο ακόμη κρατούμενοι να τραυματιστούν σοβαρά.

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον του γραφείου από ένα παρακείμενο κτήριο το μεσημέρι της Τετάρτης (24/7) δήλωσαν αξιωματικοί. Ο δράστης που αυτοπυροβολήθηκε είναι νεκρός και εντοπίστηκε σε στέγη παρακείμενου κτηρίου λίγη ώρα αργότερα ενώ τα δύο άτομα τα οποία τραυματίστηκαν σοβαρά βρισκόταν μέσα στο κτήριο.

Ο ειδικός πράκτορας του FBI στο Ντάλας, Τζόζεφ Ρόθροκ, δήλωσε ότι επρόκειτο για μια «συντονισμένη επίθεση» και «απλώς το πιο πρόσφατο παράδειγμα στοχευμένης βίας που έχουμε δει».

Μια αρχική εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων δείχνει ένα «ιδεολογικό κίνητρο πίσω από αυτή την επίθεση», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως «απαράδεκτη». «Ολόκληρη η κυβέρνηση θα απαντήσει», πρόσθεσε ο Ρόθροκ. «Δεν θα υπάρξει κανένας πόρος που να μην χρησιμοποιηθεί για να οδηγηθούν όλα αυτά τα άτομα που είναι υπεύθυνα στη δικαιοσύνη και να λογοδοτήσουν» υπογράμμισε.

Ένας ανακτημένος, αχρησιμοποίητος κάλυκας ήταν χαραγμένος με τη φράση «ANTI ICE», δήλωσε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ.

Ο αδελφός του Τζαν, Νόα, δήλωσε στο NBC ότι ο αδελφός του «δεν είχε αρνητικά συναισθήματα για την ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των Ηνωμένων Πολιτειών), απ’ όσο γνώριζα».

«Δεν πίστευα ότι ενδιαφερόταν πολιτικά», πρόσθεσε. «Από όσο γνώριζα, δεν ενδιαφερόταν για την πολιτική για καμία από τις δύο πλευρές», κατέληξε.

Παράλληλα η μητέρα του Τζόσουα Τζαν δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιθέσεις κατά των όπλων με στόχο τους ηγέτες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στο Τέξας πριν από την ένοπλη επίθεση στο γραφείο του ICE στο Ντάλας.

Ο Τζόσουα Τζαν ήταν υπεύθυνος για ένα θανατηφόρο περιστατικό σε εγκατάσταση της ICE στο Ντάλας, όπου άφησε ένα μήνυμα που στόχευε την ICE σε ένα φυσίγγιο τουφεκιού πριν αυτοκτονήσει. Ο Τζαν καταγόταν από μια διαφυλετική οικογένεια στο Φέρβιου του Τέξας και επηρεάστηκε από ένα νοικοκυριό όπου το κυρίαρχο συναίσθημα συχνά επέκρινε τους τοπικούς νόμους περί γυναικείας σεξουαλικής κακοποίησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αδερφή του, Κιόκο Τζαν, ήταν γνωστή για τις προοδευτικές απόψεις της και την υποστήριξή της σε εξέχουσες φιλελεύθερες προσωπικότητες.

