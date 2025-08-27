Ο ένοπλος που άνοιξε πυρ στην εκκλησία του Καθολικού Σχολείου Annunciation στη Μινεάπολη, σκοτώνοντας δύο παιδιά, ταυτοποιήθηκε ως Robin Westman, 23 ετών.

Ο Westman, που προηγουμένως ήταν γνωστός ως Robert, πυροβόλησε μέσα από τα βιτρό παράθυρα προς τα παιδιά που κάθονταν στα παγκάκια της εκκλησίας περίπου στις 8:30 το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με τις αρχές. Στη συνέχεια στράφηκε κατά του εαυτού του.

Σύμφωνα με το KARE 11, η μητέρα του Westman εργαζόταν στο σχολείο, ενώ ο ίδιος άλλαξε το όνομά του σε Robin το 2020, όταν ήταν 17 ετών.

Στην επίθεση σκοτώθηκαν δύο παιδιά, ηλικίας 8 και 10 ετών, και τουλάχιστον 17 ακόμα άτομα – 14 παιδιά και τρεις ενήλικες – τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές. Η ταυτότητα του δράστη επιβεβαιώθηκε πρώτα από το τοπικό μέσο KSTP. Οι αρχές ερευνούν τα κίνητρά του, ενώ δεν φαίνεται να έχει εκτεταμένο ποινικό ιστορικό.

Ένας λογαριασμός στο YouTube, που πλέον έχει διαγραφεί και πιστεύεται ότι ανήκε στον Westman, είχε ανεβάσει λίγες ώρες πριν την επίθεση ένα κείμενο που φαίνεται να αποτελεί μανιφέστο. Άλλα βίντεο στον ίδιο λογαριασμό δείχνουν ένα ημιαυτόματο όπλο και μια καραμπίνα.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο δράστης είχε παρκάρει το όχημά του κοντά στο σχολείο και η διερεύνηση του αυτοκινήτου αποτελεί μέρος της έρευνας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Westman ήταν εξοπλισμένος με τρία όπλα – ένα τουφέκι, μια καραμπίνα και ένα πιστόλι – και χρησιμοποίησε και τα τρία κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Δεν έχει διευκρινιστεί αν πυροβόλησε κάποια από τα όπλα από μέσα στην εκκλησία ή αν η επίθεση ξεκίνησε εξωτερικά πριν μπει στο εσωτερικό.

Η αστυνομία σημείωσε ότι τουλάχιστον δύο από τις πόρτες της εκκλησίας φαίνονταν να έχουν φραχθεί με σανίδες, υποδηλώνοντας ότι ο δράστης ήθελε να παγιδεύσει τα άτομα μέσα.

Οι μαθητές του Καθολικού σχολείου είχαν μόλις ξεκινήσει τα μαθήματα τη Δευτέρα και παρακολουθούσαν λειτουργία όταν ο δράστης εισέβαλε στην εκκλησία, η οποία συνδέεται με το σχολείο. Το σχολείο διδάσκει παιδιά από νηπιαγωγείο έως όγδοη τάξη.

Η αστυνομία εξετάζει επίσης ένα βίντεο διάρκειας 20 λεπτών, που φαίνεται να δείχνει ένα σχέδιο της εκκλησίας και έναν άνδρα να το καταστρέφει, λέγοντας ήσυχα ότι σκοπεύει να βλάψει τον εαυτό του, σύμφωνα με το The New York Post.

Τα εκτέλεσε μέσα στην εκκλησία

Μικρά παιδιά, με αίματα στο πρόσωπο και στα ρούχα να τρέχουν ουρλιάζοντας.

Παιδιά χαμένα μέσα στον πανικό και την απόγνωση. Αυτά τα λόγια αποτυπώνουν τον απόλυτο εφιάλτη, που εκτυλίχθηκε στη Μινεσότα το πρωί της Τετάρτης(27/8), όταν ένοπλος εισέβαλε στην καθολική εκκλησία Annunciation, την ώρα που τελούνταν λειτουργία με μαθητές σε εκκλησία σχολείου.

Ο δράστης, ντυμένος στα μαύρα και οπλισμένος με τουλάχιστον τρία όπλα, καραμπίνα, τουφέκι και πιστόλι, γάζωσε με σφαίρες τα παράθυρα του ναού, σκορπίζοντας τον τρόμο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο παιδιά, 8 και 10 ετών, δολοφονήθηκαν νεκρά μέσα στα στασίδια όπου παρακολουθούσαν τη θεία λειτουργία. Άλλα 14 παιδιά και τρεις ενήλικες μεταφέρθηκαν αιμόφυρτοι στα νοσοκομεία της πόλης, ενώ τουλάχιστον δύο παλεύουν για τη ζωή τους.

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Μπράιαν Ο’ Χάρα, έκανε λόγο για «προμελετημένη επίθεση εναντίον αθώων παιδιών» και χαρακτήρισε τον δράστη «δειλό» που «πυροβόλησε μέσα σε εκκλησία γεμάτη παιδιά». Ο ένοπλος ηλικίας περίπου 20 ετών, αφού μπλόκαρε τις πόρτες για να παγιδεύσει τα θύματά του, τελικά έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε.

«Η σκληρότητα και η δειλία αυτής της πράξης είναι αδιανόητη», είπε ο Ο’ Χάρα.