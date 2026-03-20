Ο αντιπρόεδρος του Quincy Institute, του αμερικανικού think tank με έδρα την Ουάσινγκτον, Τρίτα Πάρσι παραχώρησε μια συνέντευξη στο Al Jazeera και τόνισε ότι ο «πόλεμος δεν πάει καλά για τον Τραμπ».

Ξεκίνησε λέγοντας ότι, «Νομίζω ότι γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος Τραμπ γνωρίζει ότι ο πόλεμος δεν εξελίσσεται ιδιαίτερα καλά, και ότι όλες οι επιλογές του για κλιμάκωση κρίνονται προβληματικές, διότι ναι μεν θα επιβαρύνουν το Ιράν, αλλά θα επιβαρύνουν επίσης σημαντικά και τις ΗΠΑ».

«Είτε πρόκειται για προσπάθεια κατάληψης κάποιου από τα νησιά του Περσικού Κόλπου είτε για άλλο τύπο επίθεσης κατά του Ιράν ή αν πρόκειται για περαιτέρω χτυπήματα των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της χώρα, οι Ιρανοί έχουν σαφώς την ικανότητα να ανταποδώσουν. Έχουν δείξει ξεκάθαρα ότι έχουν την ικανότητα και τη θέληση να επιτεθούν με τρόπο που θα καταστρέψει πραγματικά την παγκόσμια οικονομία, συμπεριλαμβανομένων, φυσικά, των οικονομιών των κρατών του Κόλπου, κάτι που θα έχει άμεσο αντίκτυπο και στην οικονομία των ΗΠΑ, το οποίο στη συνέχεια θα επηρεάσει την εκλογική βάση του Τραμπ, ο οποίος αρχίζει να νιώθει νευρικότητα για αυτόν τον πόλεμο», τόνισε ο Πάρσι.

Ανέφερε επίσης ότι «Τα κράτη του Κόλπου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτή η εξάρτηση είναι μέρος του λόγου για τον οποίο βρίσκονται σε αυτή την δεινή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, η γεωγραφία είναι μόνιμη.

Οι χώρες του Κόλπου βρίσκονται δίπλα σε πάνω από 90 εκατομμύρια Ιρανούς, είτε του αρέσει είτε όχι, και το αντίστροφο, οπότε θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για κάποια νέα ρύθμιση μεταξύ των κρατών του Κόλπου και του Ιράν».

«Ο Τραμπ νόμιζε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μέσα σε τέσσερις ημέρες»

«Ένας από τους λόγους για τους οποίους οι Ισραηλινοί ουσιαστικά οδηγούν τον πόλεμο είναι επειδή ο Τραμπ είχε μόνο το σχέδιο Α και πίστευε ότι αυτός ο πόλεμος θα τελείωνε σε τέσσερις μέρες, ότι η δολοφονία του Αγιατολάχ Χαμενεΐ θα οδηγούσε είτε στην κατάρρευση, την εσωτερική διάλυση του καθεστώτος είτε στην παράδοσή του. Και δεν συνέβη. Δεν είχε σχέδιο Β.

Έτσι, ο Τραμπ πρέπει να αναλάβει τον έλεγχο αυτού του πολέμου, να πάρει πίσω το τιμόνι από τους Ισραηλινούς και να τους εμποδίσει να καταστρέψουν τις διεξόδους του», επεσήμανε.