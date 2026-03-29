Συνεχίζει να αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των θυμάτων στον Λίβανο, με τις αρχές να αναφέρουν ότι πλέον έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότερα από 1.200 άτομα τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, ανάμεσα στους νεκρούς περιλαμβάνονται 124 παιδιά, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 3.500. Μόνο τις δύο τελευταίες ημέρες έχουν χάσει τη ζωή τους 49 άτομα, μεταξύ των οποίων 10 διασώστες και τρεις δημοσιογράφοι.

Οι ανησυχίες για περαιτέρω θύματα εντείνονται μετά τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος τόνισε ότι το Ισραήλ είναι «αποφασισμένο να αλλάξει θεμελιωδώς την κατάσταση στο βορρά».