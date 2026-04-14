Νέες απώλειες καταγράφονται στη Λωρίδα της Γάζας, παρά την εύθραυστη εκεχειρία που παραμένει σε ισχύ, με ισραηλινά πλήγματα να στοιχίζουν τη ζωή σε τουλάχιστον έξι Παλαιστινίους, ανάμεσά τους και δύο παιδιά.

Σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση που έπληξε όχημα της αστυνομίας στην Πόλη της Γάζας.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του θύλακα, το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς, μεταξύ των θυμάτων ήταν ένα τρίχρονο αγόρι και ένας αστυνομικός, ενώ εννέα περαστικοί τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, στο βόρειο τμήμα της περιοχής κοντά στην Τζαμπάλια, ένας 14χρονος έχασε τη ζωή του από ισραηλινά πυρά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Στο Νοσοκομείο Αλ Σίφα, συγγενείς και οικείοι συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τα θύματα, σε σκηνές έντονης οδύνης. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για πλήγμα που σημειώθηκε ενώ πολίτες επέστρεφαν από κοινωνική εκδήλωση.

Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν έναν ένοπλο ο οποίος πλησίαζε στρατιώτες στο βόρειο τμήμα της Γάζας.

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, περισσότεροι από 750 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις 10 Οκτωβρίου 2025, όταν τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ενώ στο ίδιο διάστημα έχουν σκοτωθεί και τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες. Οι δύο πλευρές συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνίας.