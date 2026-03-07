Η κυβέρνηση του Πακιστάν ανακοίνωσε αυξήσεις της τάξης του 20% στις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια, επικαλούμενη το ράλι των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο υπουργός Πετρελαίου Αλί Περβέζ Μάλικ ανακοίνωσε μια ιστορικά υψηλή αύξηση κατά 55 ρουπίες (0,17 ευρώ), με την τιμή του πετρελαίου κίνησης να διαμορφώνεται στις 321,17 ρουπίες (0,99 ευρώ) και την τιμή της βενζίνης στις 335,86 ρουπίες (1,04 ευρώ).

🚨 THE GREAT PAKISTAN FUEL HEIST: WHO’S MAKING THE MONEY? The Government of Pakistan has once again broken the laws of economics in its usual crooked way. They just hiked petrol by Rs 55, citing “current global costs” — prices for Brent crude they haven’t even bought, shipped… pic.twitter.com/yBaXeVEAvg — Awab Alvi (@DrAwab) March 6, 2026



«Λάβαμε αυτήν την απόφαση αναγκαστικά λόγω της απότομης αύξησης των τιμών του πετρελαίου παγκοσμίως», είπε ο πακιστανός υπουργός. Η απόφαση αναμένεται να οδηγήσει σε άνοδο του πληθωρισμού και να πλήξει τις οικονομικά ευάλωτες κατηγορίες.

Όπως θα δείτε και στα βίντεο, ο κόσμος κάνει ουρές για να προλάβει να προμηθευτεί βενζίνη με καλύτερη τιμή.

Breaking news: Oil prices surged to the highest level since 2023 as the war in the Middle East roiled commodities markets, sending the costs of everything from petrol to jet fuel spiralling and threatening a new bout of global inflation. https://t.co/EkaYac4E8T pic.twitter.com/h2rYT49uxk — Financial Times (@FT) March 6, 2026

Πριν από την ανακοίνωση, τεράστιες ουρές σχηματίζονταν στα πρατήρια καυσίμων σε αρκετές μεγαλουπόλεις, όπως στη Λαχόρη και στο Καράτσι. Περιμένοντας υπομονετικά στην ουρά σε ένα πρατήριο καυσίμων της Λαχόρης, ο Ιμράν Χουσέιν δήλωσε ότι ήθελε να είναι προετοιμασμένος σε περίπτωση που υπάρξει έλλειψη στην αγορά. «Περιμένω τη σειρά μου στην ουρά εδώ και 70 λεπτά», είπε.

#BREAKING: Pakistan plunges into a fuel crisis as the government hikes petrol and diesel prices by PKR 55 per litre, citing surging global oil costs linked to escalating Middle East tensions. Long queues and panic buying reported at petrol pumps across the country. pic.twitter.com/QUPoE6aXFM — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) March 6, 2026

Ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ διεμήνυσε πως όσοι επιχειρήσουν να θησαυρίσουν μέσω της συσσώρευσης καυσίμων θα τιμωρηθούν. Το Πακιστάν εισάγει πετρέλαιο κυρίως από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μέσω του Στενού του Χορμούζ.

Η κυβέρνηση θα αξιολογεί τη διαμόρφωση των τιμών σε εβδομαδιαία βάση, σημείωσε ο πακιστανός υπουργός Πετρελαίου.