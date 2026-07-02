Ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό στη Γαλλία έχει αυξηθεί σε «περισσότερους από 90» από τις 19 Ιουνίου, ένας «ανησυχητικός απολογισμός» που «συνδέεται με τον καύσωνα», ανακοίνωσε σήμερα η Γαλλίδα υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας.

«Από τις 19 Ιουνίου, έχουμε καταγράψει περισσότερους από 90 πνιγμούς. Πρόκειται για ένα ανησυχητικό νούμερο», δήλωσε η υπουργός Μαρινά Φεραρί στον ραδιοφωνικό σταθμό RMC.

Έπειτα από ένα αρχικό κύμα καύσωνα στα τέλη Μαΐου, η Γαλλία βίωσε ένα ακόμη κύμα με ακραία ζέστη στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη. Και η χώρα προετοιμάζεται για ένα τρίτο καύσωνα αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η υπουργός τόνισε ότι «δεν υπάρχει τυπικό προφίλ. Καταρχάς, υπάρχει μια ευαλωτότητα στα πολύ μικρά παιδιά, τα οποία δεν πρέπει να μένουν χωρίς επίβλεψη. Έπειτα, υπάρχουν νέοι που επιδεικνύουν επικίνδυνη συμπεριφορά, όπως το να πηδούν από μια γέφυρα ή να μπαίνουν σε ένα κανάλι χωρίς επίβλεψη».

Δείτε βίντεο με το νέο επικίνδυνο «παιχνίδι» των Γάλλων:

Η Φεραρί αναγνώρισε ότι υπάρχει έλλειψη σε πισίνες, ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές, λόγω της μη ανακαίνισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Τόνισε ότι έχει «ξεκινήσει μια ανακατανομή κονδυλίων από τον Εθνικό Οργανισμό Αθλητισμού πριν από μερικούς μήνες, δίνοντας προτεραιότητα στις πισίνες» και ότι η κυβέρνηση εργάζεται επίσης «για να κάνει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη πιο ελκυστικό», χωρίς την παρουσία του οποίου οι πισίνες δεν μπορούν να ανοίξουν.

Η Μαρινά Φεραρί δήλωσε επίσης ότι «πρέπει να αναδιαμορφώσουμε την εκπαίδευση στην κολύμβηση σε ανοιχτά νερά, καθώς, όπως μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα σήμερα, έχουμε πολλά ατυχήματα που δεν συμβαίνουν σε πισίνες. Και είναι πολύ διαφορετικό όταν κολυμπάς σε μια λίμνη από ό,τι όταν κολυμπάς σε μια πισίνα».