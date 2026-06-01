Ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε χθες Κυριακή (31/5) μια αγροτική περιοχή στην Κίνα, προκαλώντας αναστάτωση και φόβο, στις σταυλιζόμενες αγελάδες. Στο ακόλουθο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, διακρίνονται οι αγελάδες να πανικοβάλλονται καθώς ο ανεμοστρόβιλος πλησιάζει στον χώρο τους και αρχίζουν να τρέχουν πανικόβλητές για να σωθούν από το απρόσμενο καιρικό φαινόμενο.

The tornado that struck Changling, Jilin on the afternoon of May 31 was captured on surveillance footage. pic.twitter.com/yy2WCp7fJx — Jim (@yangyubin1998) May 31, 2026

Η εικόνα του ανεμοστρόβιλου στην Κίνα, να διασχίζει με ταχύτητα τον ορίζοντα, είναι πραγματικά εντυπωσιακή και συνάμα τρομακτική, ωστόσο δεν δημιούργησε καταστροφές στην περιοχή.

Αναμφίβολα οι αγελάδες πήραν τη μεγαλύτερη τρομάρα της ζωής τους, όμως στάθηκαν τυχερές, καθώς επιβίωσαν, από την τεράστια όσο και απρόβλεπτη δύναμη της φύσης που μέσα σε λίγα μόλις λεπτά δημιούργησε εικόνες πανικού.