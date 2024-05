Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την πτώση λεωφορείου χθες, Παρασκευή στον ποταμό Μόικα της Αγίας Πετρούπολης, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα, το βράδυ της Παρασκευής, η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στη 1 το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν περίπου 20 επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και έπεσε από γέφυρα στα νερά του ποταμού Μόικα.

Watch as video shows a bus driving on the Potseluev Bridge before losing control. The bus would hit a vehicle before breaking through a fence… pic.twitter.com/T7EiB0SAEf

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το 112 δείχνει από την κάμερα εντός του λεωφορείου την προσπάθεια του οδηγού να ανακτήσει τον έλεγχο του οχήματος πριν πέσει από τη γέφυρα.

🚨#UPDATE: 112 has published a video from cameras from inside of the bus that fell off a bridge and plunged into a river in St. Petersburg, Russia. The driver is seen trying to steer, but cannot control the car. The recording gets interrupted when the car falls into the river.… pic.twitter.com/s26nYz4zhE

