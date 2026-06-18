Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γνωστοποίησε με γραπτό του μήνυμα πως διατηρούσε επιφυλάξεις και διαφορετική προσέγγιση σχετικά με το μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ.

Εξήγησε, ωστόσο, ότι προχώρησε στην έγκριση της συμφωνίας σεβόμενος τη δέσμευσή του απέναντι στον Ιρανό πρόεδρο και τα υπόλοιπα μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.

Ο Χαμενεΐ ξεκαθάρισε τη στρατηγική θέση του Ιράν για τη συνέχεια, επισημαίνοντας τρία βασικά σημεία. Αρχικά, αποδοχή των επικείμενων διά ζώσης διαπραγματεύσεων δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση υιοθέτηση ή αποδοχή των θέσεων του εχθρού.

Δεύτερον, εάν η Ουάσινγκτον επιχειρήσει να προβάλει υπερβολικές αξιώσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, η Τεχεράνη θα τις απορρίψει κατηγορηματικά και τρίτον, η συγκατάθεσή του δόθηκε μόνο αφότου έλαβε ρητές διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο και την πολιτική ηγεσία ότι αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη για την προάσπιση των δικαιωμάτων των Ιρανών πολιτών, αλλά και του Μετώπου της Αντίστασης.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος οδηγήθηκε στην υπογραφή αυτού του μνημονίου από καθαρή απόγνωση, επιστρατεύοντας κάθε δυνατό μέσο πίεσης που είχε στη διάθεσή του προκειμένου να φτάσει σε συμφωνία.

In the Name of God, the Compassionate, the Merciful To the passionate and loyal nation of Iran As you have been informed, a memorandum of understanding was signed between the presidents of Iran and the United States of America. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) June 18, 2026

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Χαμενεΐ έχει ως εξής:

«Όπως έχετε ενημερωθεί, υπεγράφη μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ των προέδρων του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Κατά τη διάρκεια της πορείας για την επίτευξη αυτού του σταδίου, οι υπεύθυνοι αξιωματούχοι, από ειλικρινές ενδιαφέρον και καλή θέληση, κατέβαλαν εκτεταμένες προσπάθειες — και φυσικά, ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος αυτός που, από απόγνωση, χρησιμοποίησε κάθε είδους μοχλό πίεσης για να το πετύχει αυτό.

Εγώ, ως ζήτημα αρχής, είχα διαφορετική άποψη· ωστόσο, λόγω της δέσμευσης που ο αξιότιμος (Ιρανός) πρόεδρος —ως επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας— μου έδωσε εξ ονόματός του και εξ ονόματος των υπολοίπων μελών σχετικά με τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του ιρανικού έθνους και του Μετώπου της Αντίστασης, καθώς και της ρητής αποδοχής αυτής της ευθύνης από μέρους του, έδωσα την άδειά μου.

Ο ίδιος (ο Πεζεσκιάν) δήλωσε επίσης ρητά ότι εάν η αμερικανική πλευρά επιδιώξει να προβάλει υπερβολικές απαιτήσεις, δεν θα υποκύψουν σε αυτές. Από αυτή τη στιγμή και στο εξής, εμείς —δηλαδή εσείς, το περήφανο έθνος, και αυτός ο ταπεινός υπηρέτης— θα αναμένουμε την πραγμάτωση των προαναφερθέντων προϋποθέσεων.

Ωστόσο, είναι αυτονόητο ότι οι διά ζώσης διαπραγματεύσεις στο μέλλον δεν θα σημαίνουν αποδοχή της θέσης του εχθρού. Ελπίζουμε ότι οι ευλογημένες προσευχές του Κυρίου μας (είθε ο Θεός να επισπεύσει την ευγενή επανεμφάνισή του) θα φέρουν κάθε είδους νίκες και θριάμβους στο ένδοξο ιρανικό έθνος».