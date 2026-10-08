Αυστηρή προειδοποίηση για τον κίνδυνο μετατροπής της Μαύρης Θάλασσας σε νέο ενεργό μέτωπο σύγκρουσης απηύθυνε την Πέμπτη (08/10) ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με την Ουγγαρέζα ομόλογό του, Ανίτα Ορμπάν.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας τόνισε ότι η κλιμάκωση των επιθέσεων από Ρωσία και Ουκρανία ενόψει χειμώνα, απειλεί τη ναυσιπλοΐα, ενώ παράλληλα αποσαφήνισε τον αμυντικό χαρακτήρα του Συμφώνου της Μέκκας, υπογραμμίζοντας πως η Άγκυρα δεν πρόκειται να στείλει στρατεύματα στο έδαφος άλλης χώρας για την εξαπόλυση επιθέσεων.

Προειδοποίηση για τη Μαύρη Θάλασσα και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, εξέφρασε την έντονη ανησυχία της Άγκυρας για την εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας.

Όπως επισήμανε, η Τουρκία κατέβαλε διαχρονικά συστηματικές προσπάθειες για τη διασφάλιση της ελεύθερης και ασφαλούς ναυσιπλοΐας μέσω της αυστηρής εφαρμογής της Σύμβασης του Μοντρέ και της Πρωτοβουλίας για τα Σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας. Ωστόσο, η τρέχουσα δυναμική του πολέμου απειλεί να ανατρέψει την ισορροπία.

«Δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουμε στη Μαύρη Θάλασσα να μετατραπεί σε νέο μέτωπο σύγκρουσης, τόσο ως διεθνής κοινότητα, όσο και ως χώρες της περιοχής. Ωστόσο, δυστυχώς, καθώς ο πόλεμος κλιμακώνεται σε όλα τα μέτωπα, οι επιπτώσεις του γίνονται αισθητές και στη Μαύρη Θάλασσα», υπογράμμισε ο Χακάν Φιντάν.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Τουρκία διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας τόσο με το Κίεβο, όσο και με τη Μόσχα, υποβάλλοντας προτάσεις επίλυσης, αν και η τάση των δύο πλευρών να αποκτήσουν στρατιωτική υπεροχή ενόψει του χειμώνα, δυσχεραίνει την κατάσταση.

Αμιγώς αμυντικό το Σύμφωνο της Μέκκας – Τι ισχύει για την Υεμένη

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή της Αμυντικής Συμφωνίας της Μέκκας (στην οποία συμμετέχει η Σαουδική Αραβία), ο Χακάν Φιντάν ξεκαθάρισε τις παραμέτρους της τουρκικής εμπλοκής.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας διευκρίνισε τα εξής:

Αυστηρά αμυντικός χαρακτήρας: Η συμφωνία ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση που συμβαλλόμενο μέρος δεχθεί επίθεση.

Η συμφωνία ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση που συμβαλλόμενο μέρος δεχθεί επίθεση. Καμία αποστολή στρατευμάτων για επιθέσεις: Η Τουρκία δεν πρόκειται να αποστείλει χερσαίες δυνάμεις στο έδαφος άλλης χώρας (όπως η Υεμένη) για την εξαπόλυση επιθετικών επιχειρήσεων.

Η Τουρκία δεν πρόκειται να αποστείλει χερσαίες δυνάμεις στο έδαφος άλλης χώρας (όπως η Υεμένη) για την εξαπόλυση επιθετικών επιχειρήσεων. Τεχνική συνδρομή και αεράμυνα: Σε συνεργασία με το Πακιστάν, στρατιωτικές επιτροπές αξιολογούν την παροχή αμυντικής συνδρομής στους τομείς της αεράμυνας, του ηλεκτρονικού πολέμου και άλλων εξειδικευμένων τεχνικών πεδίων.

«Μια αμυντική συμφωνία σημαίνει ότι, όταν μια χώρα που αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας δέχεται επίθεση, στέκεσαι στο πλευρό της για την άμυνά της. Δεν πρόκειται για συμφωνία εξαπόλυσης επίθεσης. Η Τουρκία δεν πρόκειται να στείλει στρατεύματα στο έδαφος άλλης χώρας για να εξαπολύσει επίθεση», κατέληξε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Σαουδική Αραβία παρέχει εποικοδομητική υποστήριξη στις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης απέναντι στους Χούθι, ενώ η Άγκυρα συνεχίζει τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης μέσω διαλόγου.