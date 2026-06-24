Οι τουρκικές Αρχές (ΜΙΤ και Αντιτρομοκρατική) είχαν θέσει υπό παρακολούθηση το τελευταίο διάστημα τον Μ.Κ., ο οποίος φέρεται να ήταν μέλος του ISIS.

Υπήρχαν ισχυρές πληροφορίες ότι σχεδίαζε μεγάλη τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα, η οποία πιθανότατα θα πραγματοποιούταν κατά τη διάρκεια εθνικής εορτής ή κάποιας μεγάλης δημόσιας συγκέντρωσης.

Οι δυνάμεις Ασφαλείας της τουρκικής πρωτεύουσας, με τη συμμετοχή των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας, πραγματοποίησαν έφοδο στη διεύθυνση όπου έμενε το μέλος του ISIS με τα αρχικά Μ.Κ. και η σύζυγός του, Ν.Κ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ξέσπασε ανταλλαγή πυροβολισμών όταν οι ύποπτοι άνοιξαν πυρ εναντίον των δυνάμεων Ασφαλείας. Από τους πυροβολισμούς, το μέλος του ISIS έπεσε νεκρός, ενώ η σύζυγός του τραυματίστηκε και συνελήφθη.

Το κρησφύγετο και τα ευρήματα

Ο Ν.Κ. είχε νοικιάσει μια απομονωμένη μονοκατοικία στην περιοχή Χαϊμάνα (μια αγροτική περιοχή έξω από την Άγκυρα) για να μην κινήσει υποψίες και την χρησιμοποιούσε ως εργαστήριο.

Μετά τη συμπλοκή των δραστών με τις Αρχές, οι πυροτεχνουργοί που ερεύνησαν το σπίτι βρήκαν μεγάλες ποσότητες από νιτρικό αμμώνιο, εκρηκτικές ύλες, πυροκροτητές και υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή γιλέκων «αυτοκτονίας» και βομβών.

Το προφίλ του δράστη

Ο Μ.Κ. ήταν καταγεγραμμένος στις λίστες των τουρκικών Αρχών ως «βομβιστής» του ISIS. Είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδα της οργάνωσης στη Συρία και είχε καταφέρει να φτάσει παράνομα πίσω στην Τουρκία με σκοπό να οργανώσει την τρομοκρατική επίθεση στην πρωτεύουσα.

Η δικαστική εξέλιξη για τη σύζυγο

Η σύζυγός του, Ν.Κ., η οποία τραυματίστηκε ελαφρά κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών, νοσηλεύτηκε φρουρούμενη και στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Κατηγορήθηκε για «συμμετοχή και μέλος σε ένοπλη τρομοκρατική οργάνωση» και για συνέργεια, καθώς γνώριζε για τη δραστηριότητα του συζύγου της και τη μεταφορά των εκρηκτικών υλών μέσα στο σπίτι.

Πηγή: Sozcu