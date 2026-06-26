Σκηνές που κόβουν την ανάσα και παραπέμπουν σε κινηματογραφική ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν στην περιοχή Πουρσακλάρ της Άγκυρας, όταν μια έντονη αντιπαράθεση μέσα σε αστικό λεωφορείο κλιμακώθηκε αστραπιαία σε μια αιματηρή ένοπλη επίθεση. Το βίντεο-ντοκουμέντο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνει τη στιγμή που ο δράστης «γαζώνει» κυριολεκτικά τον οδηγό του οχήματος.

Όλα ξεκίνησαν όταν ξέσπασε έντονος λεκτικός διαπληκτισμός ανάμεσα στον οδηγό του λεωφορείου και έναν επιβάτη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αφορμή δόθηκε μετά από καταγγελία για φερόμενη παρενόχληση μιας γυναίκας από την πλευρά του οδηγού. Τα αίματα άναψαν γρήγορα, οι δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια και η κατάσταση ξέφυγε εντελώς από κάθε έλεγχο, με τη χρήση καδρονιών και τη σωματική βία να μετατρέπουν το λεωφορείο σε ρινγκ.

Η στιγμή που πέφτουν οι πυροβολισμοί

Η απόλυτη κλιμάκωση, ωστόσο, καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας δευτερόλεπτα αργότερα. Κατά τη διάρκεια της άγριας πάλης, ο επιβάτης κατάφερε με μια αστραπιαία κίνηση να αποσπάσει ένα όπλο. Χωρίς να διστάσει ούτε στιγμή, γύρισε το πιστόλι προς το μέρος του οδηγού και άρχισε να πυροβολεί επανειλημμένα και από απόσταση αναπνοής.

Αν και οι πυροβολισμοί από τόσο κοντινή απόσταση θα μπορούσαν να αποβούν μοιραίοι, η κατάσταση δεν κατέληξε σε λουτρό αίματος. Όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, το όπλο του δράστη ήταν άσφαιρο, γεγονός που αποσόβησε μια πραγματική τραγωδία στο τιμόνι.