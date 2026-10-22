Σάλος έχει προκληθεί στην Άγκυρα μετά τη σύλληψη και προφυλάκιση καθηγήτριας ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε εκτεταμένο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και πορνείας.

Η εκπαιδευτικός, που αναφέρεται στον τουρκικό Τύπο με τα αρχικά S.D., συνελήφθη στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας έρευνας της Εισαγγελίας της τουρκικής πρωτεύουσας, η οποία περιελάμβανε εφόδους σε δημοφιλή νυχτερινά κέντρα και συλλήψεις γνωστών επιχειρηματιών και επωνύμων.

Αίσθηση προκαλούν οι αποκαλύψεις για την πολυτελή ζωή της καθηγήτριας, αλλά και οι καταγγελίες ότι η διοίκηση του σχολείου απείλησε τους εκπαιδευτικούς με απόλυση για να μην αποκαλυφθεί η υπόθεση.

Η σύλληψη της καθηγήτριας S.D. και η έρευνα της εισαγγελίας

Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκτεταμένης έρευνας της Εισαγγελίας της Άγκυρας για:

Διακίνηση και χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.

Διευκόλυνση της χρήσης ναρκωτικών.

Υποθέσεις πορνείας και μαστροπείας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην αστυνομία, η γυναίκα οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου, το οποίο διέταξε την προφυλάκισή της.

Έφοδοι σε νυχτερινά κέντρα και συλλήψεις γνωστών προσώπων

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικές εφόδους σε αρκετά δημοφιλή νυχτερινά κέντρα της τουρκικής πρωτεύουσας.

Μεταξύ των υπόπτων που προσήχθησαν και προφυλακίστηκαν περιλαμβάνονται:

Γνωστοί επιχειρηματίες και γόνοι επιχειρηματικών οικογενειών.

Ιδιοκτήτες χώρων διασκέδασης.

Διάσημα πρόσωπα της τοπικής κοινωνίας.

Άτομα που φέρονται να συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα.

Σύμφωνα με τις αρχές, στους χώρους που ερευνήθηκαν διαπιστώθηκαν δραστηριότητες σχετικά με την πώληση ναρκωτικών και τη διευκόλυνση της πορνείας.

Η πολυτελής ζωή και οι διασυνδέσεις

Όπως αναφέρεται στον τουρκικό Τύπο, η καθηγήτρια φέρεται να διατηρούσε στενές σχέσεις με τα νυχτερινά κέντρα που βρίσκονται στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας. Παράλληλα, εξετάζεται η καταγγελλόμενη συμμετοχή της στη διαμεσολάβηση για την παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούσε στο περιβάλλον της ο πολυτελής τρόπος ζωής που διάγε, ο οποίος δεν δικαιολογούνταν από τις αποδοχές της, με συχνές διακοπές και μετακινήσεις με αυτοκίνητο τελευταίας τεχνολογίας.

«Αν μιλήσετε, θα απολυθείτε» – Η αντίδραση του σχολείου

Έντονες αντιδράσεις προκαλούν και οι αποκαλύψεις σχετικά με τη στάση της διοίκησης του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου μετά την προφυλάκιση της καθηγήτριας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Hürriyet, στελέχη του σχολείου φέρονται να προειδοποίησαν το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό να μην διαρρεύσει την υπόθεση, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Αν διαδώσετε αυτή την είδηση, θα απολυθείτε από το σχολείο. Κανείς δεν πρέπει να το μάθει».

Παράλληλα, η διοίκηση φέρεται να ενημέρωσε τους μαθητές και τους γονείς τους ότι η καθηγήτρια αποχώρησε από το σχολείο επειδή επρόκειτο να μετακομίσει.

Επισημαίνεται ότι η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης από τις τουρκικές Αρχές βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ankara’da özel okulun sınıf öğretmeni f•huş ve uy•şturucudan tutuklandı. Ankara’da yürütülen f•huş ve uy•şturucu operasyonunda özel bir okulda 4 yıldır sınıf öğretmenliği yapan S.D. tutuklandı. https://t.co/1ihb42nn0b — Ankara Sosyal (@ankarasosyaltr) October 22, 2026