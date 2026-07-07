Κάτω από πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας ξεκίνησαν σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου, οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Το αεροδρόμιο της τουρκικής πρωτεύουσας είναι «νεκρό» από αφίξεις και αναχωρήσεις λόγω της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και των υπόλοιπων ηγετών.

Στην Άγκυρα, οι αστυνομικές Αρχές και οι Μυστικές Υπηρεσίες έχουν θέσει τη πόλη σε κατάσταση συναγερμού, καθώς όπως φαίνεται και στις εικόνες «δεν πετάει ούτε πούλι στον ουρανό».

Παράλληλα, περισσότερη είναι η κινητικότητα των αεροπλάνων στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.

Σήμερα η κρίσιμη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν

Στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, η κρίσιμη συνάντηση του Τούρκου προέδρου με τον Αμερικανό ομόλογό του είναι προγραμματισμένη για τις 15:00 το μεσημέρι της Τρίτης 7 Ιουλίου.

Η συνάντηση αυτή διεξάγεται με φόντο τις πάγιες εξοπλιστικές διεκδικήσεις της Τουρκίας, αν και πρόσφατα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε δημόσια, χθες, την αντίθεσή του στην πώληση των μαχητικών F-35 στην Άγκυρα, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα διατάρασσε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας η άφιξη και η παραμονή του Τραμπ στην Άγκυρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στην Άγκυρα, συνοδευόμενος από μια εντυπωσιακή αποστολή που αριθμεί περίπου 1.400 άτομα.

Το μέγεθος της αμερικανικής συνοδείας έχει μετατρέψει την πρωτεύουσα της Τουρκίας σε «φρούριο». Οι τουρκικές αρχές και οι Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ έχουν θέσει την πόλη σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού για την προστασία των ηγετών.

Σύμφωνα με το CNNTurk οι τουρκικές και αμερικανικές Αρχές έχουν κρατήσει το ακριβές πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ εμπιστευτικό για λόγους ασφαλείας.