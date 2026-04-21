Σε μαζικές συλλήψεις προχώρησαν οι τουρκικές αρχές στην Άγκυρα, συλλαμβάνοντας 110 ανθρακωρύχους που είχαν ξεκινήσει απεργία πείνας διεκδικώντας την καταβολή δεδουλευμένων και αποζημιώσεων απόλυσης.

Οι εργαζόμενοι είχαν φτάσει τη Δευτέρα (20/4) στην τουρκική πρωτεύουσα, έπειτα από πολυήμερη πορεία διάρκειας εννέα ημερών και σχεδόν 200 χιλιομέτρων από την επαρχία Εσκισεχίρ.

Έξω από το υπουργείο Ενέργειας πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία, γυμνοί από τη μέση και πάνω, με συνθήματα γραμμένα στα σώματά τους, όπως «Πεινάμε», σε μια συμβολική κίνηση που υπογράμμιζε τη δεινή οικονομική τους κατάσταση.

 

Παρά τις προσδοκίες τους για διάλογο με κυβερνητικούς εκπροσώπους, η κινητοποίησή τους έληξε με επέμβαση της αστυνομίας και συλλήψεις. Το Ανεξάρτητο Συνδικάτο Ανθρακωρύχων (Bagimisiz Maden-Is) κατήγγειλε το περιστατικό μέσω της πλατφόρμας X, σημειώνοντας ότι «αντί για απαντήσεις, οι εργαζόμενοι αντιμετωπίστηκαν με καταστολή».

 

Ο επικεφαλής του συνδικάτου, Γκιοκάι Τσακίρ, είχε ήδη από το προηγούμενο βράδυ καταγγείλει την αδιαφορία των Αρχών, δηλώνοντας ότι «στη χώρα αυτή δεν μετράνε οι εργάτες, αλλά μόνο το χρήμα». Οι διαδηλωτές ζητούσαν από την εργοδότρια εταιρεία Doruk Mining να καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά, ενώ μέχρι στιγμής το υπουργείο Ενέργειας δεν έχει δώσει καμία επίσημη απάντηση.

 

 

Το περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κλίμα κοινωνικών και εργασιακών εντάσεων στην Τουρκία, όπου η οικονομική πίεση, ο υψηλός πληθωρισμός και η συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης, έχουν εντείνει τις αντιδράσεις εργαζομένων σε διάφορους κλάδους. Παράλληλα, Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνδικάτα, καταγγέλλουν συχνά περιορισμούς στο δικαίωμα της διαμαρτυρίας και αυστηρή αντιμετώπιση των κινητοποιήσεων από τις Αρχές.

 

Η υπόθεση των ανθρακωρύχων αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εργατική τάξη στη χώρα, αλλά και τις ισορροπίες που επιχειρεί να διατηρήσει η κυβέρνηση μεταξύ οικονομικής σταθερότητας, επενδύσεων και κοινωνικής δυσαρέσκειας.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Άγκυρα #διεκδίκησαν τα δεδουλευμένα τους #Έντονες αντιδράσεις από το συνδικάτο τους αλλά και από πολίτες #Συνέλαβαν ανθρακωρύχους