Σε μαζικές συλλήψεις προχώρησαν οι τουρκικές αρχές στην Άγκυρα, συλλαμβάνοντας 110 ανθρακωρύχους που είχαν ξεκινήσει απεργία πείνας διεκδικώντας την καταβολή δεδουλευμένων και αποζημιώσεων απόλυσης.

Οι εργαζόμενοι είχαν φτάσει τη Δευτέρα (20/4) στην τουρκική πρωτεύουσα, έπειτα από πολυήμερη πορεία διάρκειας εννέα ημερών και σχεδόν 200 χιλιομέτρων από την επαρχία Εσκισεχίρ.

Έξω από το υπουργείο Ενέργειας πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία, γυμνοί από τη μέση και πάνω, με συνθήματα γραμμένα στα σώματά τους, όπως «Πεινάμε», σε μια συμβολική κίνηση που υπογράμμιζε τη δεινή οικονομική τους κατάσταση.

Turkey arrests 110 coal miners on hunger strike https://t.co/tMKmZKZ0ea — The Straits Times (@straits_times) April 21, 2026

Παρά τις προσδοκίες τους για διάλογο με κυβερνητικούς εκπροσώπους, η κινητοποίησή τους έληξε με επέμβαση της αστυνομίας και συλλήψεις. Το Ανεξάρτητο Συνδικάτο Ανθρακωρύχων (Bagimisiz Maden-Is) κατήγγειλε το περιστατικό μέσω της πλατφόρμας X, σημειώνοντας ότι «αντί για απαντήσεις, οι εργαζόμενοι αντιμετωπίστηκαν με καταστολή».

Ödenmeyen ücret ve tazminatları için Ankara’ya yürümek isteyen Doruk Madencilik işçilerine polis saldırdı, sendikacı ve işçileri gözaltına aldı.https://t.co/Uy1QFhv8Hr pic.twitter.com/TAL5mcUZXO — Etkin Haber Ajansı (@etkinhaber_1) April 20, 2026

Ο επικεφαλής του συνδικάτου, Γκιοκάι Τσακίρ, είχε ήδη από το προηγούμενο βράδυ καταγγείλει την αδιαφορία των Αρχών, δηλώνοντας ότι «στη χώρα αυτή δεν μετράνε οι εργάτες, αλλά μόνο το χρήμα». Οι διαδηλωτές ζητούσαν από την εργοδότρια εταιρεία Doruk Mining να καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά, ενώ μέχρι στιγμής το υπουργείο Ενέργειας δεν έχει δώσει καμία επίσημη απάντηση.

Doruk Madencilik işçilerinin yürüyüşüne müdahale ‘Açım ben, açım’ diye bağıran işçi darp edilerek gözaltına alındı https://t.co/VG1iPKqHZB pic.twitter.com/2aS8J53ZWw — Artı (@arti_gazete) April 20, 2026

Dozens of miners have staged a sit-in protest outside Turkey’s energy ministry and began a hunger strike, stripping off their shirts to demand unpaid wages. https://t.co/I404pq8GvH pic.twitter.com/szBNn8ks6X — AFP News Agency (@AFP) April 20, 2026

Το περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κλίμα κοινωνικών και εργασιακών εντάσεων στην Τουρκία, όπου η οικονομική πίεση, ο υψηλός πληθωρισμός και η συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης, έχουν εντείνει τις αντιδράσεις εργαζομένων σε διάφορους κλάδους. Παράλληλα, Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνδικάτα, καταγγέλλουν συχνά περιορισμούς στο δικαίωμα της διαμαρτυρίας και αυστηρή αντιμετώπιση των κινητοποιήσεων από τις Αρχές.

Ankara’daki yürüyüşlerine polis müdahalesi gerçekleşen Doruk Madencilik işçileri açlık grevine başladı. pic.twitter.com/nEyv7f4QRz — Yurttan Sesler (@sesler_yurttan) April 20, 2026

Η υπόθεση των ανθρακωρύχων αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εργατική τάξη στη χώρα, αλλά και τις ισορροπίες που επιχειρεί να διατηρήσει η κυβέρνηση μεταξύ οικονομικής σταθερότητας, επενδύσεων και κοινωνικής δυσαρέσκειας.