Παρά τη σαφή εντολή της Δικαιοσύνης για άμεση επιστροφή των διαπιστεύσεων, ο Λευκός Οίκος επέμεινε στον αποκλεισμό των δημοσιογράφων του Politico, του CNN και του MS NOW.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό από το Politico, οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση της κάρτας εισόδου του εκπροσώπου του, μόλις λίγες ώρες μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης που έκρινε το μέτρο πιθανότατα αντισυνταγματικό.

Το σκεπτικό του ομοσπονδιακού δικαστή

Νωρίτερα, ο ομοσπονδιακός δικαστής Τιμ Κέλι επέβαλε στην κυβέρνηση Τραμπ την υποχρέωση να αποκαταστήσει την πρόσβαση των τριών μέσων ενημέρωσης στους χώρους της προεδρίας. Σε μία απόφαση που αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τον Αμερικανό πρόεδρο, στη διαμάχη του με τον Τύπο, ο δικαστής πάγωσε την απαγόρευση της 18ης Σεπτεμβρίου για 14 ημέρες.

Παράλληλα, απέρριψε τους ισχυρισμούς περί κινδύνου για την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας πως δεν τεκμηριώνονται από τα γεγονότα και υπενθυμίζοντας πως ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αποδώσει το μέτρο σε «μεροληπτική και αρνητική κάλυψη».

Η προσφυγή των μέσων και η Πρώτη Τροπολογία

Οι τρεις δημοσιογραφικοί οργανισμοί είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της προεδρίας παραβιάζει την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, η οποία κατοχυρώνει την ελευθερία του λόγου και του Τύπου, καθώς και το δικαίωμα σε δίκαιη διαδικασία. Ο δικαστής Κέλι συμφώνησε πως η νομολογία επιβάλλει την τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών πριν από την αφαίρεση διαπιστεύσεων, κάτι που δεν συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς στα μέσα δεν δόθηκε καμία ευκαιρία να αμφισβητήσουν την απόφαση εκ των προτέρων.

Οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης και η αντίδραση του δικαστηρίου

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ισχυρίστηκε ότι η είσοδος στον Λευκό Οίκο αποτελεί προνόμιο και όχι κεκτημένο δικαίωμα, υποστηρίζοντας πως οι σχετικές επιστολές που εστάλησαν εκ των υστέρων καλύπτουν τις τυπικές προϋποθέσεις. Ο δικαστής αντιμετώπισε με έντονη αμφισβήτηση το επιχειρηματολογία αυτή, καθότι οι εξηγήσεις δόθηκαν αφού είχε ήδη εφαρμοστεί ο αποκλεισμός και είχε κατατεθεί η αγωγή.

Κύμα συμπαράστασης από τον δημοσιογραφικό κόσμο

Στο πλευρό των τριών μέσων τάχθηκε μια ευρεία συμμαχία ειδησεογραφικών δικτύων και οργανώσεων προάσπισης της ελευθεροτυπίας, ανάμεσά τους το Reuters, η Washington Post, το Fox News και η Επιτροπή Δημοσιογράφων για την Ελευθερία του Τύπου. Με κοινή τους παρέμβαση υπογράμμισαν ότι η στοχοποίηση δημοσιογράφων λόγω της κριτικής τους στάσης έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη μακροχρόνια νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ.