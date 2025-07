Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχασαν την επαφή το πρωί της Πέμπτης 24/07, με ένα επιβατικό αεροπλάνο An-24 που μετέφερε περίπου 50 άτομα στη Ρωσία, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων Interfax και SHOT, που επικαλείται το Reuters.

An Antonov An-24 passenger plane with 46 people onboard has lost contact with ATC and is missing in Russia’s eastern Amur region. pic.twitter.com/j0nyIpr0ax

— The STRATCOM Bureau (@OSPSF) July 24, 2025