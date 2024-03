Δημοσιογράφος και παρουσιαστής εξαφανίστηκε στη Γουαδαλαχάρα, ανακοίνωσαν το βράδυ της Δευτέρας η οικογένειά του και ο κυβερνήτης της πολιτείας Χαλίσκο του Μεξικού, χώρας η οποία συγκαταλέγεται στις πιο επικίνδυνες στον κόσμο για όσους ασκούν το συγκεκριμένο επάγγελμα.

«Πριν από λίγο, ενημερώθηκα ότι ο δημοσιογράφος Χάιμε Μπαρέρα δεν πήγε να μεταδώσει το δελτίο ειδήσεών του και ότι η οικογένειά του δεν μπορεί να τον εντοπίσει από (σ.σ.: προχθές) το μεσημέρι», ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) ο κυβερνήτης της πολιτείας Χαλίσκο (δυτικά), ο Ενρίκε Αλφάρο.

«Ασχολούμαι προσωπικά με την υπόθεση (…) οι δυνάμεις επιβολής της τάξης συντονίζονται για να τον βρούμε», πρόσθεσε.

Hace unos momentos me informaron que el periodista Jaime Barrera no había ido a su noticiero y que desde el mediodía su familia no lo localizaba. A partir de esa información estamos atentos y concentrados en dar con su paradero. Personalmente, estoy atendiendo el tema y todas las…

— Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) March 12, 2024

