Μέλος του πληρώματος του πλοίου M/V GFS Galaxy με κυπριακή σημαία, που δέχθηκε επίθεση από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, αγνοείται.

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν «μετά την απροκάλυπτη επίθεση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον του M/V GFS Galaxy, υπό κυπριακή σημαία πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που έπλεε στα Στενά του Ορμούζ».

«Ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται και το πλοίο δεν είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε και της σημαντικής ζημιάς στο μηχανοστάσιο», σημείωσε στην ανακοίνωση της, η CENTCOM.

Δείτε την ανάρτηση της CENTCOM για το κυπριακό πλοίο:

At 7:15 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching the third round of strikes this week against Iran after Islamic Revolutionary Guard Corps forces blatantly attacked M/V GFS Galaxy, a Cyprus-flagged container ship transiting the Strait of Hormuz. A civilian crew… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 11, 2026

Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο

Το πλήρωμα του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που επλήγη από ιρανικά πυρά στα Στενά του Ορμούζ το εγκατέλειψε λόγω της πυρκαγιάς που προκλήθηκε, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την UKMTO, το πλοίο δέχθηκε επίθεση ενώ έπλεε περίπου 9 ναυτικά μίλια ανατολικά της χερσονήσου Μουσαντάμ, που ανήκει στο σουλτανάτο του Ομάν. «Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο και επιβιβάστηκε σε σωστική λέμβο», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπηρεσία.

Δείτε την ανάρτηση της UKMTO:

Η κατάσταση που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή προκαλεί αβεβαιότητα για το μέλλον μιας συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την οριστική κατάπαυση του πυρός.

Η απάντηση των ΗΠΑ

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ ολοκλήρωσαν έναν τρίτο γύρο πληγμάτων αυτήν την εβδομάδα εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε αργά χθες, Σάββατο, το βράδυ η CENTCOM σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Έπληξαν περίπου 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους το Σάββατο, σημείωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και πρόσθεσε ότι στους στόχους περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), δυνατότητες του ναυτικού, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρομαχικών, δίκτυα επικοινωνιών και θέσεις παράκτιας επιτήρησης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της CENTCOM

«Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ολοκλήρωσε έναν τρίτο γύρο πληγμάτων αυτή την εβδομάδα κατά του Ιράν, στις 11 Ιουλίου, καθιστώντας τις ιρανικές δυνάμεις υπόλογες για την επίθεση σε ένα ακόμη εμπορικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν περίπου 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους με πυρομαχικά ακριβείας που εκτοξεύτηκαν από μαχητικά αεροσκάφη ξηράς και θάλασσας, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πολεμικά πλοία. Οι στόχοι περιλάμβαναν ιρανικές εγκαταστάσεις πυραύλων και drones, ναυτικές υποδομές, αποθήκες πυρομαχικών, δίκτυα επικοινωνιών και θέσεις παράκτιας επιτήρησης.

Κατά τη διάρκεια τριών νυχτών πληγμάτων αυτή την εβδομάδα, η CENTCOM έπληξε περισσότερους από 300 στόχους κατόπιν εντολής του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων (Commander in Chief), προκειμένου να υποβαθμίσει την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε πολιτικά πληρώματα και εμπορικά πλοία που διέρχονται ελεύθερα από τα στενά. Οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων μέσω του ζωτικής σημασίας διεθνούς θαλάσσιου διαδρόμου συνεχίζονται.

Από τις αρχές Μαΐου, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν συμβάλει στη διευκόλυνση της επιτυχούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων και 400 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ».

Η ανάρτηση της CENTCOM στο Χ: